В Петербург приедет до 3 тысяч финских болельщиков

«По нашим оценкам, в Санкт-Петербург приедет около 2500–3000 финских болельщиков», — заявил 15 июня представитель ассоциации Юсси Хартикайнен.
По его словам, несмотря на вчерашние новости о проблемах на погранконтроле, путешествие финнов на автобусах «прошло гладко» и «никакого хаоса не было». При этом Хартикайнен отметил, что саму процедуру пересечения границы замедлило требование о тестировании на COVID-19.
Накануне двух финских болельщиков не пустили в Россию из-за отсутствия Fan-ID и действующей визы. За день до матча таких случаев не было. Сегодня, 15 июня, в Петербург прибыла основная группа фанатов из Суоми.
«Санкт-Петербург — отличный город, и здесь приятно находиться», — резюмировал Хартикайнен.
Ассоциация финских болельщиков выпустила коронавирусные рекомендации для посещения матчей Евро-2020 в России, где советует «узнать о побочных эффектах» перед вакцинацией в Петербурге.
Матч Россия — Финляндия состоится завтра, 16 июня.