В Петербург приедет до 3 тысяч финских болельщиков

«По нашим оценкам, в Санкт-Петербург приедет около 2500–3000 финских болельщиков», — заявил 15 июня представитель ассоциации Юсси Хартикайнен.



По его словам, несмотря на вчерашние новости о проблемах на погранконтроле, путешествие финнов на автобусах «прошло гладко» и «никакого хаоса не было». При этом Хартикайнен отметил, что саму процедуру пересечения границы замедлило требование о тестировании на COVID-19.



Накануне двух финских болельщиков не пустили в Россию из-за отсутствия Fan-ID и действующей визы. За день до матча таких случаев не было. Сегодня, 15 июня, в Петербург прибыла основная группа фанатов из Суоми.

