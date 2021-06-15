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В Петербург приедет до 3 тысяч финских болельщиков

Ассоциация финских болельщиков рассказала «Фонтанке» о подготовке к матчу со сборной России

«По нашим оценкам, в Санкт-Петербург приедет около 2500–3000 финских болельщиков», — заявил 15 июня представитель ассоциации Юсси Хартикайнен.

По его словам, несмотря на вчерашние новости о проблемах на погранконтроле, путешествие финнов на автобусах «прошло гладко» и «никакого хаоса не было». При этом Хартикайнен отметил, что саму процедуру пересечения границы замедлило требование о тестировании на COVID-19.

Накануне двух финских болельщиков не пустили в Россию из-за отсутствия Fan-ID и действующей визы. За день до матча таких случаев не было. Сегодня, 15 июня, в Петербург прибыла основная группа фанатов из Суоми.

«Санкт-Петербург — отличный город, и здесь приятно находиться», — резюмировал Хартикайнен.

Ассоциация финских болельщиков выпустила коронавирусные рекомендации для посещения матчей Евро-2020 в России, где советует «узнать о побочных эффектах» перед вакцинацией в Петербурге.

Матч Россия — Финляндия состоится завтра, 16 июня.

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Комментарии (5)

SNOW
Они к нам с ковидом или за ковидом?
sektor7
Отлично, что приехали.
Завтра огребете.
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