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Финским фанатам рекомендуют «узнать о побочках» перед вакцинацией в Петербурге и выучить фразу «ofitsialnaja spravka»

Финских фанатов призывают не вакцинироваться в России без консультации со страховой компанией

Ассоциация финских болельщиков выпустила коронавирусные рекомендации для посещения матчей Евро-2020 в России.

«Если вы все-таки решите пройти вакцинацию препаратом, который еще не одобрен в Финляндии, то обязательно заранее узнайте у своей страховой компании о побочных эффектах», — сообщается 15 июня на сайте болельщиков Суоми.

У ассоциации есть информация о том, что пункты вакцинации от COVID-19 могут быть организованы прямо на стадионах, поэтому они публикуют призыв к соотечественникам взвесить все за и против.

При этом тесты на COVID-19 в Петербурге финнам можно делать смело. Провериться на коронавирус в Северной столице, как указано в рекомендациях, можно по «довольно доступной цене» (в Суоми тесты делают и бесплатно, но в частных клиниках цена может доходить до 300 евро). При тестировании финским болельщикам советуют взять паспорт и документы о регистрации и въезде в РФ.

Для финнов также составлен разговорник, который включает такие фразы, как adres registratsii и ptsr-test i ofitsialnaja spravka.

Ассоциация финских болельщиков сообщает о 700 желающих приехать на матчи в Петербург. Финские врачи, в свою очередь, призывали фанатов оставаться дома.

Об интересе Финляндии к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» стало известно еще в феврале. Финское ведомство здравоохранения и социального обеспечения тогда допустило проведение вакцинации в республике и российским препаратом. Экс-президент Финляндии Тарья Халонен провела переговоры по поводу вакцины, а Россия даже предложила финнам технологии производства.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
рекомендуют сидеть дома//
chip1
Какие прививки и тесты, финнам только дай волю нажраться и поорать, такие не болеют)
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