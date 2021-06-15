Финским фанатам рекомендуют «узнать о побочках» перед вакцинацией в Петербурге и выучить фразу «ofitsialnaja spravka»

У ассоциации есть информация о том, что пункты вакцинации от COVID-19 могут быть организованы прямо на стадионах, поэтому они публикуют призыв к соотечественникам взвесить все за и против.

«Если вы все-таки решите пройти вакцинацию препаратом, который еще не одобрен в Финляндии, то обязательно заранее узнайте у своей страховой компании о побочных эффектах», — сообщается 15 июня на сайте болельщиков Суоми.

При этом тесты на COVID-19 в Петербурге финнам можно делать смело. Провериться на коронавирус в Северной столице, как указано в рекомендациях, можно по «довольно доступной цене» (в Суоми тесты делают и бесплатно, но в частных клиниках цена может доходить до 300 евро). При тестировании финским болельщикам советуют взять паспорт и документы о регистрации и въезде в РФ.



Для финнов также составлен разговорник, который включает такие фразы, как adres registratsii и ptsr-test i ofitsialnaja spravka.



Ассоциация финских болельщиков сообщает о 700 желающих приехать на матчи в Петербург. Финские врачи, в свою очередь, призывали фанатов оставаться дома.



Об интересе Финляндии к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» стало известно еще в феврале. Финское ведомство здравоохранения и социального обеспечения тогда допустило проведение вакцинации в республике и российским препаратом. Экс-президент Финляндии Тарья Халонен провела переговоры по поводу вакцины, а Россия даже предложила финнам технологии производства.

