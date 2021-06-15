700 финских болельщиков едут в Россию. На границе они испытывают сложности

Болельщики сборной Финляндии по футболу с трудом преодолевают границу с Россией. Об этом 15 июня пишет издание Ilta-Sanomat со ссылкой на Ассоциацию финских болельщиков (SMJK).
Первые фанаты из Финляндии стали прибывать в понедельник, 14 июня, на специальных автобусных рейсах. По их словам, погранконтроль был довольно щепетильным.
«Мы не смогли вовремя добраться до своего отеля в Санкт-Петербурге из-за тщательного пограничного контроля, который длился целых два с половиной часа. У каждого болельщика был взят тест на коронавирус. Тестирование проводил всего один работник погранслужбы РФ. Двоих фанатов не пустили на территорию России из-за отсутствия проездных документов. У одного не было паспорта болельщика, а у другого была не та виза», — сказал Ааро Куйвалайнен, секретарь и сотрудник по связям с общественностью SMJK.
15 июня на пограничном посту ожидается самая крупная колонна автобусов с болельщиками из Финляндии, которые направляются в Петербург на игру с Россией.
Всего SMJK продала более 700 автобусных поездок. Автобусы отправляются каждый час. Пока нет данных, будет ли усилен штат сотрудников Пограничной службы России на ближайшие два дня.
«Я немного беспокоюсь о том, как долго им придётся ждать на границе. И очень вероятно, что во вторник не все смогут пересечь границу. Я надеюсь, что наши болельщики внимательно прочитали правила въезда на территорию России, чтобы было как можно меньше случаев отказа в пересечении границы», — добавил Куйвалайнен.
Матч Россия — Финляндия пройдет 16 июня на «Газпром Арене». Для обеих команд это будет вторая встреча в рамках Евро-2020. Сборная России в стартовом матче уступила Бельгии 0:3, а финны обыграли Данию — 1:0.