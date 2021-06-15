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700 финских болельщиков едут в Россию. На границе они испытывают сложности

Финские болельщики жалуются на сложности с въездом в Россию на Евро-2020

Болельщики сборной Финляндии по футболу с трудом преодолевают границу с Россией. Об этом 15 июня пишет издание Ilta-Sanomat со ссылкой на Ассоциацию финских болельщиков (SMJK).

Первые фанаты из Финляндии стали прибывать в понедельник, 14 июня, на специальных автобусных рейсах. По их словам, погранконтроль был довольно щепетильным.

«Мы не смогли вовремя добраться до своего отеля в Санкт-Петербурге из-за тщательного пограничного контроля, который длился целых два с половиной часа. У каждого болельщика был взят тест на коронавирус. Тестирование проводил всего один работник погранслужбы РФ. Двоих фанатов не пустили на территорию России из-за отсутствия проездных документов. У одного не было паспорта болельщика, а у другого была не та виза», — сказал Ааро Куйвалайнен, секретарь и сотрудник по связям с общественностью SMJK.

15 июня на пограничном посту ожидается самая крупная колонна автобусов с болельщиками из Финляндии, которые направляются в Петербург на игру с Россией.

Всего SMJK продала более 700 автобусных поездок. Автобусы отправляются каждый час. Пока нет данных, будет ли усилен штат сотрудников Пограничной службы России на ближайшие два дня.

«Я немного беспокоюсь о том, как долго им придётся ждать на границе. И очень вероятно, что во вторник не все смогут пересечь границу. Я надеюсь, что наши болельщики внимательно прочитали правила въезда на территорию России, чтобы было как можно меньше случаев отказа в пересечении границы», — добавил Куйвалайнен.

Матч Россия — Финляндия пройдет 16 июня на «Газпром Арене». Для обеих команд это будет вторая встреча в рамках Евро-2020. Сборная России в стартовом матче уступила Бельгии 0:3, а финны обыграли Данию — 1:0.

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Комментарии (12)

7456240
В финляндии 50% привитых. И заболеваемость ниже плинтуса. И статистика не врет как у нас. Никакой опасности эти болельщики принести не могут. Могут увезти. Но это уже не наша проблема. Да и опять-таки. Там почти все привиты.
Stiff_21
Коронавирус потирает ладошки.
Alexander 17
Меня терзают смутные сомнения....
В том году отменили Парад Победы из за короны.
Сабянин говорит о взрывном росте заболевших и увеличении штрафов .
Но тут же проводят футбольное ЕВРО с приглашением большого числа болельщиков из других стран. И почему всех приезжих не вакцинируют ....пусть и насильно...СПУТНИКОМ?
Где логика ?
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