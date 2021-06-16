Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес госпитализирован в одну из петербургских клиник после неудачного падения в матче Евро-2020 против Финляндии. Как сообщили в пресс-службе российской команды, медики подозревают у него повреждение грудного отдела позвоночника.
⚡️ У Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Марио доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.— Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021
Здоровья, Марио! ❤️#НашиПарни | #ФинляндияРоссия | 🇫🇮 0:1 🇷🇺 pic.twitter.com/rw6FmmGqLu
«У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Дальше будем информировать», — говорится в официальном сообщении сборной.
В матче его заменил Вячеслав Караваев. Счет в матче на данный момент 1:0 в пользу России, гол забил Алексей Миранчук.
Марио Фернандесу 30 лет, он проводил 31-й матч в составе сборной России. На счету защитника пять голов и три результативные передачи за национальную команду.