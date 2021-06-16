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Футболиста сборной России Фернандеса госпитализировали с подозрением на травму грудного отдела позвоночника

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес госпитализирован в одну из петербургских клиник после неудачного падения в матче Евро-2020 против Финляндии. Как сообщили в пресс-службе российской команды, медики подозревают у него повреждение грудного отдела позвоночника.

«У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Дальше будем информировать», — говорится в официальном сообщении сборной.

В матче его заменил Вячеслав Караваев. Счет в матче на данный момент 1:0 в пользу России, гол забил Алексей Миранчук.

Марио Фернандесу 30 лет, он проводил 31-й матч в составе сборной России. На счету защитника пять голов и три результативные передачи за национальную команду.

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