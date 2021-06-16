Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес госпитализирован в одну из петербургских клиник после неудачного падения в матче Евро-2020 против Финляндии. Как сообщили в пресс-службе российской команды, медики подозревают у него повреждение грудного отдела позвоночника.

⚡️ У Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Марио доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Здоровья, Марио! ❤️ #НашиПарни | #ФинляндияРоссия | 🇫🇮 0:1 🇷🇺 pic.twitter.com/rw6FmmGqLu

«У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Дальше будем информировать», — говорится в официальном сообщении сборной.



В матче его заменил Вячеслав Караваев. Счет в матче на данный момент 1:0 в пользу России, гол забил Алексей Миранчук.

