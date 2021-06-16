В середине первого тайма Марио Фернандес неудачно принял мяч в штрафной соперника и жестко приземлился на спину. В результате поле он смог покинуть только на носилках медицинской бригады.
Марио, здоровья! ❤️#ФинляндияРоссия #RUS pic.twitter.com/C5pFXTSmmZ— Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021
Главный тренер Станислав Черчесов произвел экстренную замену: вместо Фернандеса в игру вступил Вячеслав Караваев. Счет в матче пока 0:0.
Напомним, что в первом матче против Бельгии российская команда также из-за травм потеряла Юрия Жиркова и Далера Кузяева.