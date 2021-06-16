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Защитника сборной России Марио Фернандеса унесли с поля на носилках

Сборная России по футболу может потерять очередного защитника из-за травмы во время матча чемпионата Европы против Финляндии, который проходит в Петербурге 16 июня.

В середине первого тайма Марио Фернандес неудачно принял мяч в штрафной соперника и жестко приземлился на спину. В результате поле он смог покинуть только на носилках медицинской бригады.

Главный тренер Станислав Черчесов произвел экстренную замену: вместо Фернандеса в игру вступил Вячеслав Караваев. Счет в матче пока 0:0.

Напомним, что в первом матче против Бельгии российская команда также из-за травм потеряла Юрия Жиркова и Далера Кузяева.

Напомним, сборной России обязательно нужна победа в этой игре для продолжения борьбы за путевку в плей-офф. «Фонтанка» следит за матчем в прямой трансляции.

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Комментарии (2)

Урус-Баши
Жаль иностранного футбольного агента. Эх, Марио!
VVM1962
На варе не Мутко сидел?
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