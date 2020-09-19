Фото: Алина Циопа

В Музее кукол до 21 ноября будут жить одухотворенный дирижер и гордый придворный сфинкс в треуголке, увлеченный кукловод и художник, пишущий свою музу. А с ними — старушка, выгуливающая таксу, и многочисленные грустные ангелы, читающие книги или слушающие музыку из патефона. Все они — добрые и застенчивые — персонажи художественной вселенной Романа Шустрова.

Скульптор, чья фигурка грустного ангела с зонтиком в Измайловском саду стала одним из любимых памятников горожан, — оказался жертвой коронавируса. Болела вся его семья.



«Он боялся этого «ковида» еще когда у нас в России ни один человек не был болен, — рассказала корреспонденту «Фонтанки» вдова Романа, Мария. — Сидел дома все время, берегся, а потом его брата положили в больницу по другому поводу и там заразили. А он перезаражал всех нас».

К выставке в Музее игрушки семья автора забрала из галерей все его работы, которые еще не были проданы, часть предметов предоставили коллекционеры. Экспозиция получилась насыщенная — 90 работ. При этом, как заметила вдова брата скульптора — искусствовед Ольга Шустрова, — «в каждой работе — его портрет».

«Он всем помогал, относился с большим уважением к старикам, и вообще был очень добрым человеком», — вспоминает вдова Романа Мария.

На вернисаже не раз звучало, что Романа волновало сохранение петербургской культуры в самих горожанах, и он вдохновлял друзей на то, чтобы каждый делал возможное по крайней мере вокруг себя, передавая городу частичку уюта и доброты.

«Выставка называется «Петербургский ангел» — речь идёт уже не только о скульптуре — но и о самом авторе», — заметила Ольга Шустрова.



Фигура ангела в саду Молодежного театра на Фонтанке, — одетого в пальто, трогательного, обмотанного шарфом, будто со стеснением косолапо сведшего ступни ног и читающего книгу под зонтиком, — и вправду, в центре внимания экспозиции. Сейчас можно увидеть ее различные варианты, от рисунков до скульптур.

«Лейтмотив выставки — это петербургский ангел, которого знают все, и у нас была идея показать историю создания, — рассказала куратор выставки Светлана Незабудкина. — Но выяснилось, что если посмотреть на любую его работу, каждая — это и есть ангел. Потому что в душе каждого человека есть ангел — и Роман это выразил в своем творчестве».

Фото: Алина Циопа

Куратор обратила внимание, что на выставке представлены «подготовительные работы» — графика, тетради, записные книжки: «Они живые и пульсируют творческой энергией, из которой потом складывается определенный образ». Они показаны широкой публике впервые. Еще одна значительная часть выставки — деревянные маски. Также представлены игровые манекены — хампельманы, планшетные марионетки и живопись.



Вернисаж собрал в небольшом пространстве Музея игрушки (который, кстати, тоже создавался при участии Романа, после выставки 1996 года в Союзе художников), десятки человек. Директор музея Дмитрий Багаев отметил, что ту волну сочувствия и сожаления, которую вызвал у горожан уход этого скульптора четыре месяца назад, — трудно с чем-то сравнить. И не только потому, что многие знали его лично. А потому что людям достаточно было увидеть его работы — чтобы понять, что в них заложена душа.

«Роман ничего никому не пытался показать, — вспоминает Багаев. — Он делал так, как чувствовал, и через свои работы доносил эмоцию — то, чего нам очень не хватает. В его произведениях есть эмоции доброты, искренности, душевности, и даже человеку далекому от искусства это понятно».

Фото: Алина Циопа Фото: Алина Циопа Фото: Алина Циопа Фото: Алина Циопа Фото: Алина Циопа Фото: Алина Циопа Фото: Алина Циопа Фото: Алина Циопа Фото: Алина Циопа Фото: Алина Циопа

Семья скульптора надеется, что в городе в ближайшее время появится еще одна работа — "Петербургская старушка", выгуливающая собачку. О том, что это просто необходимо сделать, город заговорил сразу после смерти Шустрова.

«Сложно выбрать место, — делится Мария. — КГИОП очень трепетно относится к центру города, и какое бы место мы ни выбрали, оказывается: тут нельзя, там нельзя. Но нам помогает Вишневский (депутат Законодательного собрания Борис Вишневский — прим.ред.), и я очень надеюсь, что удастся с чиновниками пробить какое-то хорошее место. Мы хотели у Фонтанного дома, но там — «вообще-вообще нельзя». Кроме того, нужно спонсора искать — за свой счет мы не можем, это слишком дорого. Нужен миллион».



Сад Музея Анны Ахматовой мог быть и вправду хорошим местом для этого небольшого, но такого душевного монумента. Сам же скульптор думал о скверике на Английском проспекте близ площади Тургенева — но тот тоже оказался в запретной для установки новых памятников зоне. Еще один вариант, который нравится семье, — Конногвардейский бульвар.

«Рядом с нами жил гений, нормальный петербургский гений, создавший один из символов города», — сформулировал Борис Вишневский на вернисаже, поблагодарив автора за мир, который тот воплотил в своих работах.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

