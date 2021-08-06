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В прокат выпускают «Главного героя» с Райаном Рейнольдсом

С 12 августа в кинотеатрах начнут показывать «Главного героя» — фантастический фильм о мире одной вымышленной компьютерной игры. Главная роль досталась Райану Рейнольдсу — он играет совершенно безвольного персонажа виртуальной вселенной, рядового кассира из магазина, удел которого — маячить где-то на периферии. Однако сам этот герой вовсе не хочет мириться с такой жалкой участью статиста. Он решает во что бы то ни стало добиться более выгодной позиции.

Фото: скриншот трейлера
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Режиссером фильма выступил Шон Леви — мастеровитый кинематографист, приложивший руку к множеству остроумных и симпатичных проектов, от «Розовой пантеры» и «Ночи в музее» до сериала «Очень странные дела». То есть «Главный герой» почти наверняка будет вещью и остроумной, и очень изобретательной, лихой, как американские горки.

Наконец, одна из главных ролей тут досталась Тайке Вайтити — едва ли не самому веселому и безбашенному персонажу современного масскульта, создателю «Тора» и «Кролика Джоджо». Тоже, в общем, повод обратить на ленту внимание и гарантия того, что скучно точно не будет.

16+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера

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