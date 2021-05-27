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Несмотря на то что салюта в честь 318-летия Петербурга в этом году не запланировано, праздновать День города есть где. В гиде по выходным подсказываем, куда идти и что смотреть, как слушать оперу на Дворцовой и чем заняться с детьми.

День города

Отметить с джазом

27 мая, 19.00, 6+

Непосредственно 27 мая из общегородских торжеств в Петербурге — только официальные мероприятия (речи, возложения цветов). Но есть и те, кто отмечают День города музыкой — для души. Желающим присоединиться стоит обратить внимание на выступление в Филармонии джазовой музыки ансамбля Давида Голощёкина. Вместе с мультиинструменталистом выступают вокалистка Юлия Касьян и гитарист Гасан Багиров.



Послушать звёзд оперы

28 мая, 6+

Музыкальный open-air «Классика на Дворцовой», который ежегодно привозит в Петербург оперных певцов мирового уровня, в этом году вернется в «живом» формате. Слушателям, которые успели оформить бесплатные билеты на сайте проекта, нужно подойти на главную площадь к 21.30. На сцену выйдут музыканты Академического симфонического оркестра филармонии и дирижёр Денис Власенко. Среди звёздных гостей — южноафриканское сопрано Притти Йенде, мальтийский тенор Джозеф Каллея, бас-баритон Эрвин Шротт родом из Уругвая, американский тенор Чарльз Кастроново и выпускница петербургской консерватории Анна Горячёва, выступавшая на лучших сценах мира. Вместе они участвуют в театрализованном шоу, во время которого зрителей поразят не только исполнением отрывков опер, но и масштабностью танцевальных номеров.



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Заглянуть в «Октябрьский»

28 мая, 18.00, 0+

Музыка ко Дню города зазвучит и в БКЗ «Октябрьский». В программе «Песня летит над Невой» прозвучат произведения петербургских композиторов. Выступят Тамара Гвердцители, Василий Герелло, Татьяна Буланова, Евгений Дятлов, Игорь Корнелюк, Елена Ваенга, Владимир Целебровский и Карина Чепурнова. Компанию им составят Интарс Бусулис, Григорий Чернецов, Дина Гарипова и Стас Пьеха. Весь вечер играет оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова. вход по приглашениям, но будет трансляция в группе БКЗ в соцсети.



Лично познакомиться с писателями

До 29 мая, 6+

В этот уик-энд часть Дворцовой площади и залов Восточного крыла Главного штаба занимает Международный книжный салон. В программе — офлайн- и онлайн-лекции и встречи с писателями. 27 мая в 14.30 философ, преподаватель СПбГУ Александр Секацкий поговорит с пришедшими на тему «Библиосфера как очаг культурного сопротивления», а педагог, автор книг о воспитании Дима Зицер устроит сразу две встречи. Он представит книги серии «На педагогической волне».



Фото: zicerino.com/ Поделиться Поделиться







На следующий день в 17.00 в Большом атриуме выступят Гузель Яхина и издатель Елена Шубина. Они презентуют роман «Эшелон на Самарканд». Также 28 мая в 15.00 кинокритик Антон Долин представит книгу «Миражи советского. Очерки современного кино». Одно из главных событий 29 мая — встреча с писательницей Марией Степновой, которая расскажет о своём романе «Сад». Подробнее о том, где и когда пройдут самые интересные дискуссии, автограф-сессии и мастер-классы иллюстраторов, «Фонтанка» рассказывала в отдельном гиде.



Фото: ast.ru Поделиться Поделиться







Узнать больше о разных народах

29 мая, 12.30, 0+

На Исаакиевской площади пройдет «Бал национальностей». На большой сцене диаспоры и землячества представят танцевальные и театральные номера, а среди рядов павильонов пришедшим расскажут о самых необычных традициях разных народов, научат правилам народных игр и пригласят на творческие мастер-классы.

Актуальное

В Мариинском — праздник классики

До 18 июля, 6+

Фестиваль «Звёзды белых ночей» открывается 27 мая сразу несколькими концертами в Мариинском театре. В 19.00 на основной сцене дают «Лебединое озеро» с Викторией Терёшкиной и Владимиром Шкляровым в главных партиях, в 20.00 в Мариинском-2 — полусценическая версия оперы «Манон Леско» Джакомо Пуччини. К слушателям выйдут Татьяна Сержан и Юсиф Эйвазов.

А в Концертном зале в 19.00 выступает французский композитор и пианист Пьер-Лоран Эмар. Исполнит Моцарта, Волконского, К. Ф. Э. Баха, Бетховена, Бенджамина.



Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







«Орлеанская дева» — на сцене

28–29 мая, 12+

На новой сцене Мариинского театра — премьера. Режиссёр Алексей Степанюк возвращает зрителю одну из самых недооценённых опер Петра Чайковского — «Орлеанская дева» о Жанне Д’Арк. Будучи написанным в одно время с «Евгением Онегиным», произведение не получило признания при жизни автора. Обратиться к «Деве» в Мариинском театре решили год назад, исполнив её в концерте. «Немногие общие места партитуры не изъян, а дань условностям жанра «большой оперы». При таком понимании становятся очевидны достоинства «Орлеанской девы»: первоклассная музыка, крепкая драматургия, редкий по мощи патетический заряд», — поясняют решение постановщики.



Либретто по одноименной драме Фридриха Шиллера в переводе Василия Жуковского написал сам Чайковский.

Акробаты и циркачи покажут сказку

28–29 мая, 20.00, 16+

Из соединения фольклорных мотивов и современных танцевальных и акробатических номеров появилось шоу «Жили-Были». Труппа «Ленинград-центра», участник цирковых проектов «Românii au talent» и «Supertalent» Александр Батуев, участница церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи Алёна Ершова и другие приглашённые артисты под музыку группы EtnoZapil показывают сказку на сцене. Режиссёр действия — Феликс Михайлов. Подробности можно посмотреть на сайте.



Фото: скриншот видео/ YouTube.com Поделиться Поделиться







Эрмитаж рассказывает об Александре Невском

До 5 сентября, 6+

В Зимнем дворце открывается выставка, посвящённая Александру Невскому. Посетителям покажут деревянный ковчег конца XVII века, в котором мощи святого были перенесены в Петербург, а также серебряный саркофаг. Иконы в Концертном, Арапском залах, а также в Ротонде выставлены в таком порядке, чтобы посетитель понял, как со временем в церковной среде менялся образ князя. На отдельной части экспозиции собраны ордена Святого Александра Невского. Впервые такой знак отличия был вручён в 1725 году.



«Нерв времени» оголят на картинах

С 26 мая, 16+

В галерее Art Square Gallery открылась выставка «Нерв времени», на которой представлены произведения художников, друживших с Виктором Цоем и группой «Кино». Среди прочего зрители увидят работы барабанщика, вокалиста Григория Гурьянова, музыканта и художника Андрея Крисанова, Сергея Бугаева — Бананана из «Ассы». Отдельно выставлены артефакты — например, старые синтезаторы, на которых играли музыканты, а также банка томатного супа Campbell's. Её Энди Уорхол лично подарил группе «Новые художники».



Повеселиться и потанцевать

Со «Старческим маразмом» познакомят в «Космонавте»

27 мая, 20.00, 16+

Петербургская рэп-рок-группа «Кирпичи» на сцене — с 1995 года. Их последний, одиннадцатый альбом «Старческий маразм» вышел в середине мая. Теперь презентовать его публике музыканты соберутся в «Космонавте».



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«Эпидемия» вернётся в прошлое

27 мая, 19.00, 16+

На сцене А2 Green concert принимают «Эпидемию». Группа отметит четвертьвековой юбилей ретроспективной программой. Рокеры исполнят главные баллады и метал-оперу в духе фэнтези. Обещают привезти специальных гостей, чьи имена пока держат в тайне.



Шац зовёт на «Лендок»

27 мая, 17.30, 18+

Телеведущий и комик Михаил Шац приезжает на «Лендок» с программой «Винтажный». Часовой сольный концерт будут записывать на камеру, всех гостей просят соблюсти дресс-код и прийти в «total black».



«Кис-кис» добрались до сцены

28 мая, 20.00, 16+

Соня Сомусева и Алина Олешева — панк-рокерши из группы «Кис-кис» с начала года успели выпустить мини-альбом «Клетка» и отснять клип на заглавную песню. Теперь на концерте в А2, который наконец состоится, музыканты исполнят как старые хиты, так и новинки.

Pharaoh в Петербурге с новинкой

29 мая, 20.00, 16+

В эти же выходные в А2 — Pharaoh. Хип-хоп-исполнитель презентует петербуржцам свой второй студийный альбом «Million Dollar Depression», который стал доступен в Сети в марте 2021 года.



Фото: скриншот видео/ YouTube.com Поделиться Поделиться







Для всей семьи

«Радуга» покажет разное

До 2 июня

В ТЮЗе им. Брянцева пройдет XXII международный театральный фестиваль «Радуга». В первый день, 27 мая в 20.00, на сцене пройдёт театрализованный концерт сербского режиссёра Эмира Кустурицы и фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra (16+). Любителям театра абсурда стоит обратить внимание на спектакль «Старуха» (18+) Сергея Женовача, который пройдёт на сцене МДТ 27 и 28 мая в 19.00. В основе — стихи Хармса. Подробнее о программе читайте в анонсе «Фонтанки».

Быков встретится с публикой

27 мая, 19.00, 18+

Дмитрий Быков выступает на «Дилетантских чтениях» в отеле «Гельвеция». Сначала автор недавно вышедшего романа «Истребитель» побеседует с журналистом Виталием Дымарским, а затем ответит на вопросы читателей.



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







В Кронштадте — новый музей

29 мая, 0+

В субботу всем желающим бесплатно покажут новую экспозицию в форту «Константин». Многие экспонаты для «Пушкаря» Геннадий Бычков, моряк, профессиональный рыбак, собирал лично. Например, поднял со дна Финского залива якорь-кошку петровских времён. Экскурсии, посвящённые главным предметам и историям о жизни солдат, запланированы на 13.00, 15.00 и 18.00.



Фото: предоставлено музеем Поделиться Поделиться







Композиторов вернут в детство

С 29 мая, 12.00, 6+

В пространстве Arts Square Gallery автор книги о Большом зале Санкт-Петербургской филармонии «Зал Дворянского собрания», музыковед Элеонора Фрадкина с субботы начинает цикл лекций о детстве знаменитых музыкантов. На первой встрече слушатели узнают о Вольфганге Амадее Моцарте и Эдварде Григе. С ведущей на сцене будут Иван Александров и солистка театра «Зазеркалье» Ольга Васильева.

Искусство и успех захватят Соляной

29 мая, 11.00–20.00, 0+

Во дворах Академии имени А. Л. Штиглица в Соляном переулке развернутся площадки, на которых художники будут делиться знаниями и выставлять свои работы, проведут показ мод и арт-ярмарку. В этом году в программе — цикл встреч «Разговор с мастером», где выступят выпускники вуза, уже достигшие успеха.

Большой «Динофест» — среди книг

30 мая, 6+

В библиотеке «Охта-8» пройдёт четырёхчасовой фестиваль, посвящённый динозаврам. В 16.00 создатель Центра исследований древнерусской культуры «Зело» Николай Буцких поделится знаниями о драконах и других «зверях дивных» в летописях, в 17.00 палеонтолог Иван Кузьмин объяснит, что и как слышали ящеры и их родственники, а в 18.00 популяризатор науки Павел Скучас выступит с темой «Мезозойский бестиарий: птерозавры, динозавры, птицы». Последним на сцену выйдет доцент кафедры зоологии позвоночных СПбГУ Дмитрий Григорьев. Он специализируется на тех, кто обитал в воде в мезозойскую эру.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Барные лекции сведут учёных и слушателей

30 мая, 18+

В 16 петербургских барах в этот уик-энд запланирован фестиваль научных лекций Science Bar Hopping. Лектор Планетария на «Горьковской» Екатерина Максимова расскажет, как древние объясняли астрономические явления, Денис Прокуратов из отдела научно-технологической экспертизы Эрмитажа объяснит, как лазер используется при реставрации произведений искусства. Маргарита Холкина — доцент-археолог из СПбГУ — расскажет про «магические свойства» асбеста. В расписании целых 32 встречи, но билеты на многие уже закончились. Стоит поторопиться.



Фото: facebook.com/sciencebarhopping Поделиться Поделиться







Фестиваль варгана — впервые в городе

29 и 30 мая, 12+

Варган — один из самых древних музыкальных инструментов, который выглядит как язычок, закреплённый в железном кольце, и издаёт звук при дерганье нитки. В июне 2020 года умер один из самых известных мастеров игры на варгане Владимир Марков, поэтому классы и концерты на фестивале посвятят его памяти. 29 мая в центре «Обертон. ПРО» пройдет конкурс варганистов и концерт-джем, а на следующий день в Шереметевском дворце откроется выставка старинных русских варганов.

На экране

В кинотеатрах — мультфильм Миядзаки

С 27 мая, 6+

В прокат возвращается мультфильм студии Ghibli и автора «Унесённых призраками» Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утёсе». Главный герой — маленький мальчик, который вылавливает в океане рыбку. Та оказывается дочерью могущественного волшебника и использует магию, чтобы превратиться в человека.



Классика Формана возвращается

С 27 мая, 16+

«Пролетая над гнездом кукушки» — в кинотеатрах. Киноадаптацию одноимённого романа Кена Кизи режиссёр Милош Форман выпустил в 1975 году, и эта работа стала вторым фильмом в истории, собравшим сразу пять «Оскаров» в самых престижных номинациях.

Ужасы приобретут якутский формат

С 27 мая, 16+

Якутское кино готовится удивлять и пугать: в картине «Иччи» действие происходит в оставленной деревне, где обитают демоны и духи. Встретиться с ними предстоит неразумным туристам. Режиссёр ленты — Костас Марсан.



Тейлор-Джой покажет прелести молодости

С 27 мая, 16+

В «Дублинских дебоширах» Оуэна Маккена — ирландской версии «На игле» — снялись звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой и Финн Коул из «Острых козырьков». Их герои взрослеют и познают жизнь всеми возможными способами.

«Родина» вспомнит советское

27 мая, 10.50, 6+

Ну а в «Родине» всего один день показывают советский художественный фильм Виктора Соколова «День солнца и дождя». Это история о двух школьниках — хулигане и отличнике, — которые начинают дружить, однажды прогуляв уроки и вместе попав в приключения в городе.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

