Фото: Михаил Огнев Поделиться Поделиться







Из-за высоких ворот одного из закрытых дворов на Малой Монетной улице скалит зубы спинозавр, а точнее — его скелет высотой с двухэтажный дом. Семиметрового монстра минувшей весной создали художники арт-студии Polycletus. Но он — далеко не единственный гость из прошлого в нашем городе.

У арт-мастерской

Хищного ящера в арт-студии начиная с марта из полимера по заказу одного из торговых центров Купчино лепила команда из 10 человек. Сейчас спинозавр почти готов. Его скелет будет возвышаться над родным двором до середины июня: после этого создание покроют золотой краской и отправят в новый дом, на улицу Фучика. Кроме ящера, во дворе Polycletus на Петроградской стороне стоят и другие фигуры. На момент подготовки этой публикации своей очереди на доработку под навесом, как успела заметить «Фонтанка», ждали мамонтёнок и эласмотерий (род вымерших млекопитающих из семейства носороговых).

Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Поделиться Поделиться







В залах музея

Скелет утконосого динозавра показывают в Центральном геологоразведочном музее им. академика Чернышева . Останки ящера, который жил в меловой период и был травоядным, в 1914 году на маньчжурском берегу Амура обнаружил учёный-геолог, палеоботаник Африкан Криштофович. Кроме ископаемого, в естественно-научной экспозиции показывают 80 тысяч образцов минералов и горных пород, а ещё в залах есть «колумбарий», посвящённый исчезнувшим видам животных: на крышке каждого отсека закреплена фотография. Из-за пандемии попасть в музей при геологическом институте им. А. П. Карпинского временно не получится, однако работу планируют возобновить после окончательного снятия коронавирусных ограничений.

В сказочном парке

Больше десятка динозавров обитают в динопарке в парке имени Бабушкина. Фигуры высотой до 10 метров двигаются и рычат, что нередко пугает детей. У каждого ящера — свои особенности: травоядного амаргазавра легко отличить по рядам шипов на спине и выступающим зубам, а барионикса — по метровым челюстям.



На фигуре трицератопса посетителям разрешено посидеть, держась за костный воротник на шее. Кроме этих существ, на выставке «живут» тираннозавр и детеныш брахиозавра — ящеры этого вида «знамениты» длинной шеей. В «Парке сказок» изобразили молодого ящера, потому что его родители — изготавливай их в натуральную величину — были бы высотой с пятиэтажный дом.

В Планетарии

Динозавры в привычной им обстановке — одни в окружении папоротников, другие — недалеко от воды, — показаны в развлекательном парке под крышей «Планетария» у станции метро «Горьковская». Ящеры крутят головами и хвостами, издают звуки, их размеры приближены к настоящим. На выставке «Планета динозавров» экскурсантов знакомят с историей археологических раскопок и объясняют, почему самые маленькие доисторические создания порой были намного опаснее своих более крупных сородичей.

Гуляя по Зеленогорску

Те, кто окажутся в Курортном районе, могут зайти в Зеленогорский парк культуры и отдыха. У каждого динозавра в местном развлекательном центре под открытым небом закреплена табличка с названием и описанием предполагаемых повадок. В игровой зоне «Динопарка» есть песочница, в которой детям дают почувствовать себя археологами, выкапывая и очищая «кости» и «окаменелости» при помощи лопаток и кисточек.

Фото: предоставлено «Динопарком» Поделиться Поделиться







Ты их не видишь, но они есть

Десятки «мультяшных» по стилю динозавров, которые «представляют» себя супергероями и носят плащи, слушают музыку, танцуют или даже оказываются на месте Маленького принца из одноимённой повести Антуана де Сент-Экзюпери, по всему городу рисует петербургский графитчик Buscador. Изучая места, где в Петербурге появляются работы известных уличных артистов, «Фонтанка» видела его ящеров на этажах «НИИ Шувалова», на Невском рынке и на заброшенном цехе Кировского завода. Художник ведёт Instagram, где выкладывает свежие рисунки, а порой подсказывает, где именно их искать.

Гуляя по Петроградской стороне

Диплодок стоит на задних ногах и с удивлением рассматривает пакет с игрушечными динозаврами на одном из домов на Мичуринской улице. Изображение во всю стену создал уличный художник Стас Багс в 2018 году.

Фото: Алина Циопа Поделиться Поделиться







Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

