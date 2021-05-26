Science Bar Hopping: 32 бесплатные научные лекции в неформальной обстановке

Не успели передохнуть от Pint of Science, и вот еще один фестиваль «барных лекций». 30 мая в 16 барах ученые выступят с 32 лекциями — про лазерную реставрацию, магию асбеста, больную спину, коронавирус, гендерный баланс в органах власти и многое другое. Бесплатно, 18+

Общее направление лекций: эволюция научного знания. Формат такой: в каждом баре выступают два ученых, один рассказывает об исследованиях, связанных с прошлым, другой — о нынешних научных прорывах. Например, молодой ученый Денис Прокуратов из отдела научно-технологической экспертизы Эрмитажа объяснит, как лазер применяется в реставрации произведений искусства, а потом — доцент-археолог из СПбГУ Маргарита Холкина расскажет про асбест и почему в древности ему приписывали магические свойства. Биолога Ирину Якутенко можно будет подробно спросить про прививки, а невролога Никиту Жукова — про грыжи. Будет даже про домовых и чертей, а также про драконов, пожирающих солнце — в изложении филолога Киры Онипко и астронома Екатерины Максимовой соответственно. Полярник Сергей Пряхин объяснит, почему людей тянет в нечеловеческие условия Арктики и Антарктики, а палеонтолог Дмитрий Витенко расскажет о якутских динозаврах.