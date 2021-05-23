Театральный фестиваль «Радуга» покажет спектакли ведущих режиссёров со всей страны

С 27 мая по 2 июня в ТЮЗ им. Брянцева в пройдет XXII международный театральный фестиваль «Радуга». Предыдущий смотр проходил в декабре прошлого года и частично в режиме онлайн. В этом году «Радуга» вернулась в прежний режим и в ставшее уже привычным время — на стыке весны и лета.
Откроется фестиваль в День города театрализованным концертом знаменитого сербского кинорежиссёра Эмира Кустурицы и рок-фолк-группы The No Smoking Orchestra (27 мая, 20:00, Большая сцена ТЮЗа, 16+).
Спектакль «Старуха» Сергея Женовача (27 мая; 28 мая, 19:00, на сцене МДТ — Театра Европы, 18+) стала первой комедией в репертуаре Студии Театрального Искусства. Абсурд и фирменный хармсовский черный юмор рождаются из привычных бытовых ситуаций, а в итоге по сцене летают вставные челюсти, герои пытаются определить время по часам без стрелок и запихнуть мертвое тело в небольшой чемодан.
Абсурдистскую линию программы фестиваля продолжат и разовьют спектакли «Человек из Подольска» Оскараса Коршуноваса (29 мая,19.00, Большая сцена ТЮЗа, 16+) и «The dumb waiter / Немой официант» Юрия Муравицкого (30 мая, 16.00 и 19.30, Малая сцена ТЮЗа, 18+).
Феминистская повестка дня в определенном смысле будет отражена в «Железнова Васса Мать» Уланбека Баялиева (28 мая, 16.30, Большая сцена ТЮЗа, 16+), поставленной по ранней редакции пьесы Горького, «Электре» молодого режиссера Артема Устинова (30 мая, 19.00, Большая сцена ТЮЗа, 16+) — миксе из трагедий Софокла, Еврипида и философских трактатов Платона, и «Антигоне» Романа Феодори (1 июня, 20.00, Молодежный театр на Фонтанке, 16+), созданной в жанре «оперы для драматических артистов». Все тексты облечены в современную театральную форму.
Остро актуальные мотивы и темы прозвучат в «Чернобыльской молитве» Дмитрия Егорова (29 мая, 16.00 и 19.30, Малая сцена ТЮЗа, 16+), поставленной по книге Светланы Алексиевич, и «Считалке» Жени Беркович (1 июня, 14.00 и 19.00, Малая сцена ТЮЗа, 12+), рассказывающей историю двух 13-летних девочек, оставленных взрослыми в глухой грузинской деревне в разгар грузино-абхазского конфликта.
Вместе с «Лёхой» Ирины Астафьевой (31 мая, 16.00 и 19.30, Большая сцена ТЮЗа, 16+) можно будет поностальгировать о советском прошлом. А вместе с героями «Идиота» Андрея Прикотенко (31 мая, 19.00, Новая сцена Александринского театра, 18+) переместиться в современность и посмотреть на события романа Достоевского через призму детектива.
Единственный моноспектакль в программе фестиваля приедет из Греции. «Грех моей матери» в исполнении Рене Киприоти (1 июня, 17.30, Большая сцена ТЮЗа, 12+) — спектакль-исповедь, поставленный по роману греческого писателя XIX века Георгиоса Визиеноса, в основе которого трагическая история женщины, потерявшей ребенка.
2 июня в 14.00 на Новой сцене ТЮЗа свою недавнюю премьеру «Дай найти слова» (16+) Андрея Слепухина покажет организатор фестиваля.
Завершится программа «Покаянием» Айдара Заббарова (2 июня, 19.00, Большая сцена ТЮЗа, 16+), одного из самых успешных молодых режиссеров, ученика Сергея Женовача. В основе постановки — повесть Искандера Сиразиева, написанная по реальным событиям военного времени и поднимающая темы покаяния, прощения и надежды.
Подробности программы — на сайте фестиваля.
Наталия Эфендиева