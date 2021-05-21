Якутский ужастик покажут в кино

В четверг, 27 мая, в прокат выпускают «Иччи» — очередной потенциальный суперхит от самой бойкой российской кинематографии, якутской. Снял его Костас Марсан, чья предыдущая значительная работа, «Мой убийца», стала вообще первым якутским фильмом, который впечатляюще выступил в федеральном прокате.
В «Иччи» есть все, чтобы повторить успех «Убийцы»: жуткий сюжет об оставленной деревне, населенной демонами, и туристах, которые в нее забредают, национальный колорит, древние верования, шаманы. Даже название картины — имя одного из якутских духов, того, что оберегает дома людей от злых сил. В общем, на картину стоит обратить внимание и поклонникам ужастиков — они точно не останутся в обиде, и тем, кто ценит на экране экзотику и редкий колорит далеких краев — этого добра тут тоже хватает.
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Иван Чувиляев