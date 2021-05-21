FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +14
73.47р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Якутский ужастик покажут в кино

В четверг, 27 мая, в прокат выпускают «Иччи» — очередной потенциальный суперхит от самой бойкой российской кинематографии, якутской. Снял его Костас Марсан, чья предыдущая значительная работа, «Мой убийца», стала вообще первым якутским фильмом, который впечатляюще выступил в федеральном прокате.

Фото: vk.com/capella_film
ПоделитьсяПоделиться

В «Иччи» есть все, чтобы повторить успех «Убийцы»: жуткий сюжет об оставленной деревне, населенной демонами, и туристах, которые в нее забредают, национальный колорит, древние верования, шаманы. Даже название картины — имя одного из якутских духов, того, что оберегает дома людей от злых сил. В общем, на картину стоит обратить внимание и поклонникам ужастиков — они точно не останутся в обиде, и тем, кто ценит на экране экзотику и редкий колорит далеких краев — этого добра тут тоже хватает.

16+

Иван Чувиляев

Фото: vk.com/capella_film

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний