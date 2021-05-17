«Медовый тембр» и «голос до звёзд». «Классика на Дворцовой» познакомит с лучшими в опере

Музыкальный open-air «Классика на Дворцовой», который ежегодно привозит в Петербург оперных певцов уровня Дмитрия Хворостовского и собирает горожан на главной площади ко Дню города, в этом сезоне пройдет в традиционном офлайн-формате. Музыка зазвучит 28 мая.
На сцену готовятся выйти музыканты Академического симфонического оркестра Филармонии, который в этом году отмечает своё 90-летие. За дирижерским пультом — Денис Власенко, работавший в числе прочих с дивами Анной Нетребко и Хиблой Герзмавой.
«Голосом, способным достать до звезд» критики The Washington Post называют южноафриканское сопрано Притти Йенде, а «медовому тембру» американки Энджел Блю их коллеги из New York Times дают самые высшие оценки. Говоря о мальтийском теноре Джозефе Каллея, критики сравнивают его с непревзойденным гением Лучано Паваротти. Все трое в этом году выступят на «Классике на Дворцовой».
Кроме них на сцену выйдут звезды мировой оперы бас-баритон Эрвин Шротт родом из Уругвая, американский тенор Чарльз Кастроново и выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Анна Горячёва.
К звёздам международного уровня присоединятся и петербургские исполнители. Присутствующие услышат солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Эвелину Агабалаеву, Маргариту Иванову, Регину Рустамову, Андрея Максимова, Ярослава Петряника, исполнителя заглавных теноровых партий оперной труппы Михайловского театра Бориса Степанова, солиста «Зазеркалья» Якова Стрижака.
Без танцевального сопровождения театрализованное шоу пройти не может: номера представят артисты Театра балета Леонида Якобсона, Театра Аллы Духовой TODES, Московского Мюзик Холла, шестикратные чемпионы мира по танцевальному спорту в европейской программе среди ансамблей — команда формейшн «Вера» из Тюменской области, и танцевально-спортивный клуб "Дуэт" из Перми. Запланировано 26 концертных номеров. За вечер артисты сменят около 500 оригинальных костюмов.
Увидеть шоу можно будет с любой точки площади: происходящее будет отображаться на пяти больших светодиодных экранах. Для мультимедийных видео-декораций на сцене установят ещё тринадцать и вовлекут в постоянно изменяющееся виртуальное пространство и артистов, и зрителей.
Чтобы попасть на «Классику на Дворцовой», нужно зарегистрироваться на сайте classicgala.ru и получить бесплатные билеты. На одного человека может быть оформлено не больше четырёх. Распечатывать входные не обязательно, их достаточно будет показать на экране смартфона. Организаторы напоминают, что количество билетов ограничено из-за пандемии коронавируса. Именно поэтому тех, кто планировал, но вдруг понял, что не сможет присутствовать, просят сразу же отменить регистрацию на сайте, чтобы его место смогли занять другие слушатели.
Проходы на площадь организуют со стороны Дворцового, Певческого проездов, а также с Миллионной улицы. Зрителей начнут пускать с 20.30.
Начало в 21.30.
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Проект состоится при поддержке Правительства Санкт-Петербурга