«Медовый тембр» и «голос до звёзд». «Классика на Дворцовой» познакомит с лучшими в опере

Музыкальный open-air «Классика на Дворцовой», который ежегодно привозит в Петербург оперных певцов уровня Дмитрия Хворостовского и собирает горожан на главной площади ко Дню города, в этом сезоне пройдет в традиционном офлайн-формате. Музыка зазвучит 28 мая.

На сцену готовятся выйти музыканты Академического симфонического оркестра Филармонии, который в этом году отмечает своё 90-летие. За дирижерским пультом — Денис Власенко, работавший в числе прочих с дивами Анной Нетребко и Хиблой Герзмавой.

Кроме них на сцену выйдут звезды мировой оперы бас-баритон Эрвин Шротт родом из Уругвая, американский тенор Чарльз Кастроново и выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Анна Горячёва.

«Голосом, способным достать до звезд» критики The Washington Post называют южноафриканское сопрано Притти Йенде, а «медовому тембру» американки Энджел Блю их коллеги из New York Times дают самые высшие оценки. Говоря о мальтийском теноре Джозефе Каллея, критики сравнивают его с непревзойденным гением Лучано Паваротти. Все трое в этом году выступят на «Классике на Дворцовой».

Без танцевального сопровождения театрализованное шоу пройти не может: номера представят артисты Театра балета Леонида Якобсона, Театра Аллы Духовой TODES, Московского Мюзик Холла, шестикратные чемпионы мира по танцевальному спорту в европейской программе среди ансамблей — команда формейшн «Вера» из Тюменской области, и танцевально-спортивный клуб "Дуэт" из Перми. Запланировано 26 концертных номеров. За вечер артисты сменят около 500 оригинальных костюмов.

Увидеть шоу можно будет с любой точки площади: происходящее будет отображаться на пяти больших светодиодных экранах. Для мультимедийных видео-декораций на сцене установят ещё тринадцать и вовлекут в постоянно изменяющееся виртуальное пространство и артистов, и зрителей.



Чтобы попасть на «Классику на Дворцовой», нужно зарегистрироваться на сайте classicgala.ru и получить бесплатные билеты. На одного человека может быть оформлено не больше четырёх. Распечатывать входные не обязательно, их достаточно будет показать на экране смартфона. Организаторы напоминают, что количество билетов ограничено из-за пандемии коронавируса. Именно поэтому тех, кто планировал, но вдруг понял, что не сможет присутствовать, просят сразу же отменить регистрацию на сайте, чтобы его место смогли занять другие слушатели.

