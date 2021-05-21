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Долин объяснит, почему российское кино больше интересуется историей, чем современностью

В рамках петербургского международного книжного салона перед горожанами выступит кинокритик, главный редактор «Искусства кино» Антон Долин. Он расскажет о книге «Миражи советского. Очерки современного кино». (16+)

Фото: ast.ru/
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Современный кинематограф будто зачарован советским миром. В книге Антона Долина собраны интервью, а также исследования и статьи о фильмах, снятых в XXI веке, но так или иначе говорящих о минувшей эпохе.

«Фильмы Алексея Балабанова — чистый морфий; окончательно ясно это становится после просмотра нового опуса. Одни потребляют Балабанова обильно, то впадая в эйфорическое состояние, то бросаясь блевать к унитазу. Другие боязливо отказываются от сильнодействующего средства. Третьи считаются умеренными и избирательными морфинистами, теша себя надеждой, что «еще не подсели». Четвертые ведут уверенную антинаркотическую пропаганду — поскольку абсолютно всем ясно: Балабанов — это кайф, но вредный для здоровья», — так Долин пишет о Балабанове.

«Миражи советского» — это своеобразное продолжение предыдущей книги Долина «Оттенки русского». Среди тех, кто поговорил с критиком для нового сборника, — Константин Хабенский, Кантемир Балагов, Алексей Федорченко, Сергей Лозница, Константин Бронзит, Резо Гигинеишвили.

Встреча состоится в пятницу, 28 мая, в 15:00 в Малом Атриуме Главного штаба в рамках Книжного салона. Вход свободный.

Елена Васильева

Фото: ast.ru/

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Комментарии (1)

Zuz3
Фантастику пишет тот, кто смотрит в будущее, а историю-кто в прошлое. По-этому в наше время так популярны произведения из истории.
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