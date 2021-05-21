Долин объяснит, почему российское кино больше интересуется историей, чем современностью

Современный кинематограф будто зачарован советским миром. В книге Антона Долина собраны интервью, а также исследования и статьи о фильмах, снятых в XXI веке, но так или иначе говорящих о минувшей эпохе.



«Фильмы Алексея Балабанова — чистый морфий; окончательно ясно это становится после просмотра нового опуса. Одни потребляют Балабанова обильно, то впадая в эйфорическое состояние, то бросаясь блевать к унитазу. Другие боязливо отказываются от сильнодействующего средства. Третьи считаются умеренными и избирательными морфинистами, теша себя надеждой, что «еще не подсели». Четвертые ведут уверенную антинаркотическую пропаганду — поскольку абсолютно всем ясно: Балабанов — это кайф, но вредный для здоровья», — так Долин пишет о Балабанове.

