Долин объяснит, почему российское кино больше интересуется историей, чем современностью

В рамках петербургского международного книжного салона перед горожанами выступит кинокритик, главный редактор «Искусства кино» Антон Долин. Он расскажет о книге «Миражи советского. Очерки современного кино». (16+)
Современный кинематограф будто зачарован советским миром. В книге Антона Долина собраны интервью, а также исследования и статьи о фильмах, снятых в XXI веке, но так или иначе говорящих о минувшей эпохе.
«Фильмы Алексея Балабанова — чистый морфий; окончательно ясно это становится после просмотра нового опуса. Одни потребляют Балабанова обильно, то впадая в эйфорическое состояние, то бросаясь блевать к унитазу. Другие боязливо отказываются от сильнодействующего средства. Третьи считаются умеренными и избирательными морфинистами, теша себя надеждой, что «еще не подсели». Четвертые ведут уверенную антинаркотическую пропаганду — поскольку абсолютно всем ясно: Балабанов — это кайф, но вредный для здоровья», — так Долин пишет о Балабанове.
«Миражи советского» — это своеобразное продолжение предыдущей книги Долина «Оттенки русского». Среди тех, кто поговорил с критиком для нового сборника, — Константин Хабенский, Кантемир Балагов, Алексей Федорченко, Сергей Лозница, Константин Бронзит, Резо Гигинеишвили.
Встреча состоится в пятницу, 28 мая, в 15:00 в Малом Атриуме Главного штаба в рамках Книжного салона. Вход свободный.
Елена Васильева