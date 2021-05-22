Аня Тейлор-Джой и Финн Коул сыграют дублинских дебоширов

С 27 мая в кинотеатрах начнут показывать «Дублинских дебоширов», фильм, который вернее всего было бы охарактеризовать как ирландскую версию «На игле».
В главных ролях снялись звезды новейших британских сериалов — большеглазая дива Аня Тейлор-Джой из «Хода королевы» и Финн Коул из «Острых козырьков». Их персонажи — молодые обитатели Дублина, которые радостно и шумно проводят первое лето своей взрослой жизни: в вечеринках, модных клубах, пьянках и порывистом познании мира всеми возможными способами и методами.
16+
Иван Чувиляев