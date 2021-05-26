В Петербурге впервые пройдет фестиваль варгана

Одни считают, что название варгана произошло от organon, «музыкальный инструмент» по-гречески. Другие — что он абсолютно «отечественный»: «варга» — «рот» на старославянском. Тем не менее на Алтае есть свой комуз, на Украине и в Белоруссии — дрымба, в Германии — маультроммель и так далее: у каких народов только нет своего варгана. Вот у евреев вроде бы нет, что не мешает американцам называть варган «еврейской лирой», Jew's harp.

«Это один из самых древних музыкальных инструментов, одновременно и примитивный и бесконечно сложный», — поясняют в варганном центре «Обертон.ПРО», который и устраивает фестиваль. Извлекать осмысленные звуки можно уже с первых минут; чтобы стать виртуозом, понадобится, как в любом деле, 10 тысяч часов. Виртуозом был Владимир Марков — про него говорят «варганист мирового уровня», он ездил в этнографические экспедиции, популяризировал варган на своем ютьюб-канале. Марков умер в июне 2020 года, и нынешний форум посвящен ему.



29 мая в Варганном центре «Обертон. ПРО» (ул. Союза Печатников, 10 А/8) пройдут конкурс варганистов и концерт-джем. 30 мая в Шереметевском дворце — Музее музыки (наб. Фонтанки, 34) — однодневная выставка русских варганов (покажут даже, как кузнецы их куют), исследовательский круглый стол, лекция-концерт и гала-концерт варганистов из разных городов. Подробности на страничке «Фестиваля русского варгана им. В. Маркова » во «ВКонтакте».



Александра Шеромова

