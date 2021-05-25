Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В этом году Санкт-Петербургский международный книжный салон проходит на новой площадке — впервые на Дворцовой площади и в Главном штабе. В течение четырех дней, с 26 по 29 мая, с одиннадцати утра и до восьми вечера, жителей города ждут более сотни российских издательств и семь событийных площадок, а также музыкально-развлекательная программа.

В полдень в день открытия салона на сцену на главной площади города выйдет джазовый коллектив «Sweet Hot Jazz Band». Чуть позже, в 13:30, перед любителями чтения выступят «Billy’s Band». Затем посетителям обещают литературную викторину с призами. В День города с 15:00 гостей ждет еще один квиз — от телеканала СТС и «Мозгобойни в Питере». А в 16:30 начнется выступление группы «Дунаевский Orchestra».

Мероприятий взрослой и детской программ салона в этом году так много, что в них можно запутаться. «Фонтанка» представляет гид по книжным событиям. Вход на все из них - свободный. Взрослая программа 16+

26 мая

Дискуссия «Комикс: искусство под номером девять»

16:30, Большой лекционный зал

Комиксы, наконец, выходят из культурного гетто — их признают отдельным, девятым видом искусства, находящимся на стыке литературы и живописи. То, как это понятие воспринимают авторы и специалисты, обсудят самый известный российский комиксист Аскольд Акишин (на его счету графические романы по Достоевскому и Пелевину и рисованные биографии Ахматовой и Гумилева), шведская комиксистка Лив Стрёмквист (прославившаяся в России феминистскими графическими романами «Плод познания» и «Расцветает самая красная из роз»), греческий историк и писатель Димосфенис Папамаркос (один из создателей комикса «Эротокритос»), а также директор отдела франкоязычных комиксов культурного центра «Франкотека» Донасьен де Рошамбо (коллекционер оригинальных российских, франко-бельгийских и американских комиксов).



Презентация романа Дмитрия Быкова «Истребитель»

18:00, Красный зал

Дмитрий Быков завершил свою «И-трилогию», первыми томами которой были романы «Икс» (о тайне авторства «Тихого Дона», выведенного под вымышленным названием) и «Июнь» (об июне 1941-го). «Истребитель» — это третий том. Действие всех частей происходит в советский период истории, хотя формально тексты не связаны друг с другом. Роман «Истребитель» посвящен летчикам, так называемым «соколам Сталина», их жизни и гибели. Однако за пределами этих сюжетов слово «истребитель» приобретает намного более широкий и страшный смысл: в Советском Союзе, по Быкову, любой человек мог стать как истребителем, так и истребляемым.



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







27 мая

Презентация романа Александра Пелевина «Покров-17»

13.40, Малый Атриум Главного штаба

Финалист литературной премии «Национальный бестселлер», молодой петербургский писатель Александр Пелевин представит новый фантастический роман «Покров-17». Действие книги происходит одновременно в трех исторических периодах: в середине XX века, в конце XX века и в начале XXI века. Дни Великой Отечественной, дни штурма Белого дома и наше время сводятся в тексте воедино для того, чтобы дать ответ на вопрос «откуда есть пошла русская земля» — точнее, откуда есть пошло самосознание жителей современной России. Ответ Александра Пелевина может показаться специфическим, но уж точно небезынтересным.



Встреча с авторами книги «За фасадом: 25 писем о Петербурге и его жителях»

17.30, Синий зал

Книга «За фасадом: 25 писем о Петербурге и его жителях» посвящена городу, его жителям и малоизвестным достопримечательностям. На встрече авторы книги, петербургские краеведы Алексей Шишкин и Эля Новопашенная обещают рассказать пять историй, которые не вошли в издание. Впрочем, и вошедшие в него истории могут вызвать немало вопросов и уточнений: почему сто лет назад покупать квартиру в Петербурге казалось странным? Где находится дом Куинджи, в котором никогда не жил Куинджи? В каком доме винный погреб соседствовал с молельней? Книга также предлагает читателям идеи для прогулок по неизведанным местам.

28 мая

Презентация новой книги Софии Синицкой «Безноженька»

14:00, Синий зал

Имя Софии Синицкой громко прозвучало в прошлом году, когда сборник ее повестей «Сияние ″жеможаха″» претендовал на победу в двух крупнейших российских литературных премиях — «Нацбесте» и «Большой книге». Петербургская писательница поразила критиков и читателей фантасмагоричностью, гротескностью, юмором и вниманием к проблемным периодам истории страны. В заглавном тексте новой книги «Безноженька» молодые люди, связанные одной виртуальной игрой, однажды встречаются в реальности. И, конечно, события, происходящие в «реале», оказываются более невероятными, чем в игре, — во многом потому, что связаны с влюбленностью и взрослением. В книгу также вошли два рассказа, «Остап» и «Пирожок» (спойлер: Остап — это козел, Пирожок — это кот).



Презентация книги Антона Долина «Миражи советского. Очерки современного кино»

15:00, Малый Атриум Главного штаба

Самый популярный российский кинокритик задался вопросом, почему отечественный кинематограф интересуется историей больше, чем современностью, — вопрос, кстати, вполне актуальный и для современной литературы. Долин пишет об Алексее Балабанове, Андрее Хржановском, Илье Хржановском, Сергее Лознице, Алексее Федорченко, Алексее Учителе, Кантемире Балагове, Климе Шипенко и других важных режиссерах разных поколений. В эпилоге читателей ждет несколько статей об одном из главных российских писателей — Владимире Сорокине, а также текст о посвященном ему фильме «Сорокин трип».



Фото: ast.ru Поделиться Поделиться







Презентация романа Гузели Яхиной «Эшелон на Самарканд»

17.00, Большой Атриум Главного штаба

Лауреат «Большой книги» и «Ясной Поляны» за книгу «Зулейха открывает глаза», автор текстов для «Тотального диктанта» писательница Гузель Яхина написала роман о голоде в Поволжье. Вместе с ней его представит издательница большинства современных российских писателей Елена Шубина. Они расскажут о том, почему считают «Эшелон на Самарканд» «красным истерном» (по аналогии с вестерном), насколько он кинематографичен и почему его основной движущей силой становится путешествие. Несмотря на обвинения в плагиате в адрес Яхиной, читающие круги принимают ее новый роман доброжелательно: один из самых страшных периодов в истории страны она смогла показать максимально безобидным и даже сказочным.



Фото: предоставлено «Редакцией Елены Шубиной» Поделиться Поделиться







29 мая

Круглый стол «Эпосы: второе пришествие» с авторами современных пересказов

12:30, Бежевый зал

Писатели, авторы современных пересказов великих эпосов — Павел Крусанов (пересказал «Калевалу»), Илья Бояшов (пересказал «Старшую Эдду») и Игорь Малышев (пересказал «Песнь о Нибелунгах») поговорят о том, как приблизить такую сложную и специфическую литературу к читателю и сделать ее доступной без потери колорита. Эпос — совершенно особое чтение, полное запоминающихся характеров и героев, позволяющее познать многообразие той или иной культуры. Серия таких книг выходит в петербургском издательстве «Лимбус Пресс».

Дискуссия «Новая актуальная проза. О чем пишет молодое поколение писателей?»

13:00, Малый атриум Главного штаба

Номинанты литературной премии «Национальный бестселлер» и лауреаты премий для молодых авторов Владислав Городецкий и Вера Богданова поговорят с молодыми литературными критиками Полиной Бояркиной и Максимом Мамлыгой о том, что происходит в головах авторов, которым нет 35 лет. О чем их тексты? Зачем они вообще пишут? Интересуются ли современностью, пытаются ли предсказать будущее? Владислав Городецкий — автор сборника рассказов «Инверсия Господа моего», самого громкого дебюта 2020 года, который сравнивают с сериалом «Черное зеркало». Вера Богданова в 2021 году попала в финал «Нацбеста» с антиутопическим романом «Павел Чжан и прочие речные твари».



Дискуссия «Кто шокировал зрителя? Театральные постановки знаменитых произведений»

18:30, Большой лекционный зал

Российские режиссеры и сценаристы театра встретятся на книжном салоне, чтобы обсудить театральные постановки, выполненные по литературным произведениям. Свое мнение выскажет режиссер, неоднократный номинант «Золотой маски», сотрудничавший с театром АХЕ и «Гоголь-центром», Максим Диденко; драматург и сценарист Валерий Печейкин, работавший с театром «Практика», «Театром.doc» и «Гоголь-центром»; режиссер, участница «Седьмой студии» Женя Беркович и режиссер Наталья Лапина, худрук петербургского Городского театра.

Также во взрослой программе салона:

писатель Илья Бояшов представит роман об одном из малоизвестных событий в истории белогвардейской эмиграции «Морос, или путешествие к озеру» (26 мая, Бежевый зал, 16:00);

представит роман об одном из малоизвестных событий в истории белогвардейской эмиграции «Морос, или путешествие к озеру» (26 мая, Бежевый зал, 16:00); писатели Павел Крусанов и Герман Садулаев побеседуют с Кириллом Рябовым и Александром Пелевиным на тему «отцов и детей» и преемственности в современной русской литературе (28 мая, Большой лекционный зал, 12:00);

и побеседуют с и на тему «отцов и детей» и преемственности в современной русской литературе (28 мая, Большой лекционный зал, 12:00); жюри и номинанты премии «Национальный бестселлер»–2021 попробуют предположить, кто же станет победителем (28 мая, Большой лекционный зал, 15:00);

попробуют предположить, кто же станет победителем (28 мая, Большой лекционный зал, 15:00); Лев Лурье прочитает лекцию «Соседский капитализм. Крестьянские землячества Петербурга конца XIX — начала ХХ века» (28 мая, Красный зал, 17:00);

прочитает лекцию «Соседский капитализм. Крестьянские землячества Петербурга конца XIX — начала ХХ века» (28 мая, Красный зал, 17:00); писатель Леонид Юзефович расскажет о «греческом» романе «Филэллин» (28 мая, Бежевый зал, 18:00);

расскажет о «греческом» романе «Филэллин» (28 мая, Бежевый зал, 18:00); критик Антон Долин и писатели Дмитрий Глуховский и Гузель Яхина поспорят на дискуссии «Сначала была книга или сначала был фильм?» (28 мая, Большой лекционный зал, 18:30);

(28 мая, Большой лекционный зал, 18:30); писательница, автор романа «Женщины Лазаря» Марина Степнова презентует роман-оммаж Чехову «Сад» (29 мая, Красный зал, 12:30);

презентует роман-оммаж Чехову «Сад» (29 мая, Красный зал, 12:30); писатель Роман Сенчин , лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» поговорит о двух своих новых сборниках прозы — «Петля» и «Нулевые» (29 мая, Красный зал, 13:45);

, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» поговорит о двух своих новых сборниках прозы — «Петля» и «Нулевые» (29 мая, Красный зал, 13:45); писатель и специалист по Средневековью, лауреат «Большой книги» Евгений Водолазкин представит псевдоисторический роман «Оправдание Острова» (29 мая, Большой лекционный зал, 13:30); Детская программа, 12+

27 мая

Презентация романа Ольги Громовой «Вальхен»

18:00, Детская площадка

Автор бестселлера «Сахарный ребенок» Ольга Громова написала новую повесть «Вальхен», посвященную будням остарбайтеров в Германии. Книга основана на реальных событиях: в 1941 году нацисты захватывают Крым и этапируют многих местных жителей, а заодно и тринадцатилетнюю Валю, на запад. В пути она заведет друзей, пройдет через испытания ужасом и тяжелой работой, но в конце концов спасется благодаря человеческой доброте — а потом вновь столкнется с жизненными сложностями и обвинениями по возвращении на родину.



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







28 мая

Интерактивный спектакль по книге для самых маленьких «Очень голодная гусеница»

15:00, Детская площадка

«Очень голодная гусеница» — книга-хит американского детского художника и писателя Эрика Карла. По одной легенде, он увидел, как любопытная гусеница прогрызла детскую книгу; по другой, на создание «Очень голодной гусеницы» его вдохновил дырокол. Как бы то ни было, активное насекомое, проевшее чуть более 20 страниц и несравнимо более длинное меню, любимо многими малышами. Маленькие поклонники могут поучаствовать в интерактивном спектакле на детской площадке книжного салона и накормить эту ну очень голодную гусеницу.

Презентация комикса «Бестужевки: первый женский университет»

18:00, Детская площадка

Популяризаторы истории Санкт-Петербургских высших женских курсов Анна Русинова и Дмитрий Гусев, а также редактор издательства «Самокат» Вера Александрова расскажут о трех создательницах Бестужевских курсов, о знаменитых «бестужевках» и их влиянии на российскую и мировую науку. Путь женщин в образование занял почти полвека, им пришлось столкнуться с законодательными препонами и отторжением общества — но в итоге они всё преодолели и создали учебное заведение, занявшее целый квартал на Васильевском острове и выпустившее более семи тысяч учениц.



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







29 мая

Памяти детского поэта Михаила Яснова

13:00, Детская площадка

Издатели, родители и юные читатели вспомнят Михаила Яснова, которому в этом году исполнилось бы 75 лет. К юбилею автора выпущены сборники стихов, очерки о встречах с детьми и коллегами по писательскому цеху, книги с переводами Михаила Давидовича. В памятной встрече примут участие четыре издательства — «Самокат», «Поляндрия» и «Детское время», а также петербургский детский книжный магазин «Чудетство». Участники собираются читать стихи поэта и вспоминать веселые истории из его жизни — и ни в коем случае не плакать.

Встреча с автором «Зверского детектива» Анной Старобинец

17:00, Детская площадка

Создательница Барсукота, Барсука Старшего, барсучихи Барбары, врача Грача, пингвина Кинга Пинга и прочих прекрасных зверей, а также вполне себе серьезная писательница Анна Старобинец выступит на площадке книжного салона с рассказом о своей «зверской» саге, в которую входят книги «Логово волка», «Право хищника», «Когти гнева», «Щипач» и «Боги Манго». Она прочитает отрывок из еще не опубликованной книги и — возможно! — откроет главную тайну: когда ждать шестую часть «Зверского детектива».

Также в детской программе салона:

встреча с писательницей Юлией Ивановой, автора серии книг про волшебную страну Чароводье (26 мая в 19:00);

обсуждение «сложных» тем в детской и подростковой литературе с издателями, родителями и подростками (27 мая в 19:00);

дискуссия о небанальных историях с соавторами Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак (28 мая в 18:00). Елена Васильева, специально для «Фонтанки.ру»