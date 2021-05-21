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Беглов продлил коронавирусные ограничения до середины лета

Ограничения, введённые в Петербурге из-за коронавируса, продлеваются до 12 июля. Соответствующие изменения в правительственное постановление № 121 города 21 мая внёс Александр Беглов.

В связи с этим все ранее введённые ограничения будут действовать до середины лета. Среди них — сохранение масочного режима в общественных местах и транспорте, а также запрет на проведение публичных мероприятий.

Особое распоряжение коснулось Петербургского международного экономического форума-2021, который в условиях новой реальности пройдёт 2–5 июня. В связи с его проведением «установлена обязанность проводить мероприятия в рамках форума, оказывать гостиничные услуги, услуги общественного питания и медицинской помощи, осуществлять транспортное обслуживание участников ПМЭФ-2021 только при условии соблюдения регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия».

Ранее установленный запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк утратит силу с 31 мая, добавили в Смольном.

Тем временем заболеваемость коронавирусом в Петербурге и России снова растёт. Пациентов с новой инфекцией вновь принимает больница имени Семашко и «Ленэкспо». Подробнее читайте в репортаже «Фонтанки».

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Комментарии (17)

263756871
На Евро-2020 жесткие ограничения - не более 25 000, и только вакцинированные и переболевшие. На иностранцев нет ограничений, потому что идут массовые отказы от поездки в красную зону
rastaman
Подонок.
Иванов Ив Ив
Урра! Моя удаленка/дистанционка продолжается. (С сохранением зряплаты).
Опять же дачку перестраивать нада, ...
Я очень законопослушный гражданин и маску ношу и перчатки и вообще. Даже когда начальник грозно вопрошает: Ты почему на работу не ходишь??!! Я тихо отвечаю: - Не могу нарушать.
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