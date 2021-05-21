Беглов продлил коронавирусные ограничения до середины лета

В связи с этим все ранее введённые ограничения будут действовать до середины лета. Среди них — сохранение масочного режима в общественных местах и транспорте, а также запрет на проведение публичных мероприятий.
Особое распоряжение коснулось Петербургского международного экономического форума-2021, который в условиях новой реальности пройдёт 2–5 июня. В связи с его проведением «установлена обязанность проводить мероприятия в рамках форума, оказывать гостиничные услуги, услуги общественного питания и медицинской помощи, осуществлять транспортное обслуживание участников ПМЭФ-2021 только при условии соблюдения регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия».
Ранее установленный запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк утратит силу с 31 мая, добавили в Смольном.
Тем временем заболеваемость коронавирусом в Петербурге и России снова растёт. Пациентов с новой инфекцией вновь принимает больница имени Семашко и «Ленэкспо». Подробнее читайте в репортаже «Фонтанки».