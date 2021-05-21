В аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева уточнили, что в больнице развернуты 356 коек для пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19. Акушерское отделение больницы также работает на прием пациентов с инфекционными заболеваниями.

«Доставили первого пациента. С 21 мая больница вновь работает на приём пациентов с короновирусной инфекцией. Родильный дом также перепрофилирован на приём рожениц с COVID-19», — говорится в официальной группе больницы во «ВКонтакте» 21 мая.

Всего петербуржцев с внебольничной пневмонией и коронавирусом на 21 мая принимают в 13 городских и 2 федеральных стационарах. Развёрнуты 5 992 койки, из которых свободны 1 176 ( 19,6 % ).

«Хочу напомнить, что все основные ограничения, ранее введенные до 15 мая, продлены до конца месяца. Сохраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий. Но наиболее эффективной мерой борьбы с инфекцией является вакцинация», — подчеркнул Олег Эргашев.



В Петербурге развернута широкая и доступная сеть вакцинации — 134 прививочных пункта и 15 мобильных пунктов вакцинации, работают 23 выездные бригады. Пункты вакцинации открыты в торговых комплексах и на спортивных объектах. На стадионе «Зенит Арена» и в Ледовом дворце вакцинация организована ежедневно. Проводится вакцинация на дому маломобильных горожан.



Первую прививку от коронавируса сделали около 638 тысяч горожан. Полный курс прошли более 539 тысяч человек. В поликлиниках остается 99,8 тысячи доз, на Фармбазе — 69 тысяч комплектов доз.



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