В Петербурге уже более 800 заразившихся коронавирусом за сутки. Заболеваемость продолжает расти

Заболеваемость по стране незначительно снизилась — накануне сообщалось о 9232 случаях. В Петербурге тенденция обратная: впервые за последние месяцы количество заболевших превысило 800 человек и составило 815 случаев (791 накануне). За 24 часа в России умерли 389 пациентов с коронавирусом (396 вчера), из них 43 в Северной столице (40 накануне).

Первое место по количеству заболевших продолжает удерживать Москва с 2954 случаями, на втором месте Петербург, на третьем — Московская область (753).



За весь период пандемии в России заболели 4 983 845 случаев коронавируса, 117739 человек умерли, выздоровели 4601120.

