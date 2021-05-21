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В Петербурге уже более 800 заразившихся коронавирусом за сутки. Заболеваемость продолжает расти

В Петербурге за сутки выявили более 800 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки зафиксировали 8937 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость по стране незначительно снизилась — накануне сообщалось о 9232 случаях. В Петербурге тенденция обратная: впервые за последние месяцы количество заболевших превысило 800 человек и составило 815 случаев (791 накануне). За 24 часа в России умерли 389 пациентов с коронавирусом (396 вчера), из них 43 в Северной столице (40 накануне).

Первое место по количеству заболевших продолжает удерживать Москва с 2954 случаями, на втором месте Петербург, на третьем — Московская область (753).

За весь период пандемии в России заболели 4 983 845 случаев коронавируса, 117739 человек умерли, выздоровели 4601120.

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Комментарии (13)

Foxit
Закрыть ТЦ и рестораны, проверять ношение масок. Куда всё это делось? Ждем когда мест не будет в больницах?
Маэстро
Завтра, видимо для снижения заболеваемости, массовый забег на ЗСД, зарегистрировано, по данным статьи "Фонтанки", более двух тысяч участников.
260611131
Верните обязательное ношение масок, уже в ресторанах персонал без масок работает, в крупных гипермаркетах охрана перестала следить на входе и напоминать о обязательном ношении маски внутри магазина, только кнут поможет с нашими несознатеными гражданами.
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