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Открытие «Ленэкспо» помогло Петербургу довести число свободных коронавирусных коек до 20%. Этого требует Минздрав

Благодаря «Ленэкспо» в Петербурге снова 20% свободных коек под COVID-19

Запуск «Ленэкспо» и развертывание коронавирусных коек в других стационарах позволили временно увеличить число свободных коек в Петербурге до почти 20%. Именно столько свободного инфекционного коечного фонда предписывают поддерживать требования Минздрава России.

21 мая в комздраве Петербурга отчитались о том, что из развернутых 5 992 коронавирусных коек свободны 1 176, или 19,6%. Накануне, 20-го числа, были доступны лишь 730 штук из 5 543, или 13%.

Переломить ситуацию позволило расширение коечного фонда. Были увеличены коечные мощности павильона-трансформера Госпиталя для ветеранов войн, там дополнительно развернули 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных. С 21 мая возобновил работу павильон №5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо». В нем подготовлены 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19, из них 7 реанимационных. При необходимости будут задействованы мощности всех 295 коек. 260 коек подготовили и в 38-й больнице имени Н. А. Семашко.

«Для предотвращения дальнейшего роста заболеваемости и смертности от ковид-ассоциированных состояний сейчас имеют особое значение строгое выполнение жителями Петербурга профилактических противоэпидемических мер (использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах и участие во всеобщей вакцинации против COVID-19)», — рекомендуют в комздраве.

Что рассказывают врачи из «Ленэкспо» о третьей волне и как выглядит временный госпиталь сейчас — читайте в нашем репортаже.

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Комментарии (1)

hedgehog_
да-да. соблюдайте масконошение. наши люди слишком альтернативно одаренные чтобы такие простые правила выполнять.
и реклама обкалываний им под стать
в метро вот понавесили "реальных отзывов"
- вы почему колетесь?
- не хочу тяжело болеть
что в переводе на человеческий - буду ходить на работу несмотря ниначто и всех вокруг заражать. яж обколотое мне можно.
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