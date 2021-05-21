Открытие «Ленэкспо» помогло Петербургу довести число свободных коронавирусных коек до 20%. Этого требует Минздрав

21 мая в комздраве Петербурга отчитались о том, что из развернутых 5 992 коронавирусных коек свободны 1 176, или 19,6%. Накануне, 20-го числа, были доступны лишь 730 штук из 5 543, или 13%.



Переломить ситуацию позволило расширение коечного фонда. Были увеличены коечные мощности павильона-трансформера Госпиталя для ветеранов войн, там дополнительно развернули 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных. С 21 мая возобновил работу павильон №5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо». В нем подготовлены 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19, из них 7 реанимационных. При необходимости будут задействованы мощности всех 295 коек. 260 коек подготовили и в 38-й больнице имени Н. А. Семашко.

