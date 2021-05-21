Открытие «Ленэкспо» помогло Петербургу довести число свободных коронавирусных коек до 20%. Этого требует Минздрав

21 мая в комздраве Петербурга отчитались о том, что из развернутых 5 992 коронавирусных коек свободны 1 176, или 19,6%. Накануне, 20-го числа, были доступны лишь 730 штук из 5 543, или 13%.
Переломить ситуацию позволило расширение коечного фонда. Были увеличены коечные мощности павильона-трансформера Госпиталя для ветеранов войн, там дополнительно развернули 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных. С 21 мая возобновил работу павильон №5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо». В нем подготовлены 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19, из них 7 реанимационных. При необходимости будут задействованы мощности всех 295 коек. 260 коек подготовили и в 38-й больнице имени Н. А. Семашко.
«Для предотвращения дальнейшего роста заболеваемости и смертности от ковид-ассоциированных состояний сейчас имеют особое значение строгое выполнение жителями Петербурга профилактических противоэпидемических мер (использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах и участие во всеобщей вакцинации против COVID-19)», — рекомендуют в комздраве.
Что рассказывают врачи из «Ленэкспо» о третьей волне и как выглядит временный госпиталь сейчас — читайте в нашем репортаже.