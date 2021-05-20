FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +13
73.60р89.77р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
6
Печать

Власти Петербурга рассказали, что остановит третью волну

Почти 1300 заболевших в Петербурге за сутки показала альтернативная статистика

Эпидемические показатели в Петербурге продолжают расти, а число свободных коек сокращается. В Смольном рассказали, что может предотвратить дальнейшее развитие пандемии.

Регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях 20 мая выросла на 18 процентов по сравнению с прошлым четвергом. В федеральный регистр больных записали 1293 случая, против 1095 неделей ранее. На 6% выросла суточная госпитализация. За день в больницы увезли 403 человека. Число активных больных перестало снижаться и держится выше 15 тысяч человек.

При этом свободных коек всего 730 штук из 5543. Это всего 13% от общего фонда. Доля тяжелых больных 21%. На ИВЛ 194 пациента.

«Строгое выполнение жителями Петербурга профилактических противоэпидемических мер — использования средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах и участия во всеобщей вакцинации против COVID-19 сейчас имеют особое значение для предотвращения дальнейшего роста заболеваемости и смертности от ковид-ассоциированных состояний», — рекомендовали чиновники.

За весь период всеобщей вакцинации в Петербурге привили 638 тысяч человек. Из них 539 тысяч полностью. Запасов вакцины в городе хватит еще на 168 тысяч жителей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

nuga
Бесстыжие чинуши.Гнобят людей по сценарию-сами виноваты.Какой по счету форум вы запустили после праздников?Юридический,По старым домам,ЗСД фест,День города,Экономический,Алые паруса,Евро т д Форумы пошли валом п 10 мая и заболеваемость тоже. Так что вы и только вы виновны в росте.Ещё и заграницу распахнули.
Павел Михайлов
Вангую, 3 волну остановят десятки тысяч болельщиков, что приедут в город на ЕВРО по пинанию мяча.
Mazzzz
Третью волну остановит внятный диалог власти и населения , а так же публичное выступление людей которые сорвали вакцинацию , с опровержением своих слов , Михалков , Мясников и прочих деятелей .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний