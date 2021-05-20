Власти Петербурга рассказали, что остановит третью волну

Регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях 20 мая выросла на 18 процентов по сравнению с прошлым четвергом. В федеральный регистр больных записали 1293 случая, против 1095 неделей ранее. На 6% выросла суточная госпитализация. За день в больницы увезли 403 человека. Число активных больных перестало снижаться и держится выше 15 тысяч человек.

Эпидемические показатели в Петербурге продолжают расти, а число свободных коек сокращается. В Смольном рассказали, что может предотвратить дальнейшее развитие пандемии.

При этом свободных коек всего 730 штук из 5543. Это всего 13% от общего фонда. Доля тяжелых больных 21%. На ИВЛ 194 пациента.

«Строгое выполнение жителями Петербурга профилактических противоэпидемических мер — использования средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах и участия во всеобщей вакцинации против COVID-19 сейчас имеют особое значение для предотвращения дальнейшего роста заболеваемости и смертности от ковид-ассоциированных состояний», — рекомендовали чиновники.

За весь период всеобщей вакцинации в Петербурге привили 638 тысяч человек. Из них 539 тысяч полностью. Запасов вакцины в городе хватит еще на 168 тысяч жителей.