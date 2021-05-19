В Петербурге гостей ПМЭФ ждут изоляторы и бригады скорой

«К концу мая подготовим 51 пункт, где будет оборудовано 90 мест для сдачи мазка: в Экспофоруме, на Московском вокзале, в аэропорту и гостиницах. При положительном тесте на коронавирус участники форума будут госпитализированы в инфекционные больницы. Для этих целей предусмотрено постоянное дежурство бригад скорой помощи. А для тех, кто имел возможный контакт с заболевшими, организованы изоляторы в пансионатах», — написал он 19 мая во «ВКонтакте».

Эргашев напомнил, что все сотрудники и организаторы должны пройти вакцинацию от COVID-19. Это касается не только тех, кто будет присутствовать на площадке Экспофорума, но и водителей, волонтеров, персонала отелей. Почти три тысячи работников уже сделали прививки. Более того, пройти на форум смогут только те, кто предъявит отрицательный тест на коронавирус.



«Мы проводим огромную работу, чтобы быть готовыми к любому развитию эпидемиологической ситуации, но только от петербуржцев будет зависеть, сможет ли наш город избежать третьей волны пандемии и введения новых ограничений», — резюмировал вице-губернатор.



Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что, хоть в городе и растет заболеваемость, впереди у Петербурга несколько крупнейших мировых событий: Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников «Алые паруса», матчи чемпионата Европы по футболу, концерт «Классика на Дворцовой» и День города 27 мая. И пока отказываться от «по-настоящему» важных планов в Смольном не намерены.

