автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Центральные улицы города заполонят автомобили из прошлого, в парках и садах зашедших туда встретят сотни распустившихся трав и цветов, а многие библиотеки, музеи и концертные залы на этих выходных не закроются на ночь.

Актуальное



«Ночь музеев» возвращается в Петербург

22 — 23 мая, 0+



Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Поделиться Поделиться







В городе проходит акция «Ночь музеев». Тема этого года — «Звук», поэтому академическая, джазовая и рок-музыка на некоторых площадках-участницах не смолкнет аж до 06.00. Пандемия коронавируса сказалась на общих правилах — привычных единых входных не будет, вместо них на сайте фестиваля нужно заранее приобрести билет на одно, три или же пять посещений, определиться с интересующими очками и указать время участия. О самых интересных вариантах — послушать музыку в Летнем саду, научиться оказывать первую помощь или же, например, подняться на крышу Пушкинского дома — «Фонтанка» подробно писала в гиде.



Сотни машин, как с картинок — в центре

22 мая, 0+



Фото: автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Парад ретротехники пройдёт по центру субботним утром. Среди самых необычных машин — старейший в России Ikarus 200 серии, который специально восстановили для шоу, санитарный автомобиль 1940 года выпуска, который работал в городе даже в блокадные дни, и автобус «Юность». В своё время именно эта модель была настолько передовой, что победила на Международной автобусной неделе в Ницце в 1967 году и собрала аж 12 наград. Рассмотреть каждый экспонат на колёсах и сделать снимки с ними все желающие смогут на Инженерной улице. Легковушки, автобусы, трамваи, мотоциклы останутся там до 18.00.

Праздник фонтанов развернут в Петергофе

22 мая, 13.00, 0+



Фото: автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







В Нижнем парке музея-заповедника на воскресенье запланировано большое театральное шоу. В этом году Весенний праздник фонтанов посвящён 300-летию водоподводящей системы, снабжающей всю систему «Петергофа» водой. Зрители узнают о том, как Петр I контролировал каждую мелочь при создании парка, и познакомятся с историей гениального гидравлика-самоучки Туволкова, который спроектировал трассу водовода, которая до сих пор действует в музее-заповеднике. Представление развернется на Большом каскаде.



Елагин остров превратился в огромную клумбу

22 — 23 мая, 0+



Фото: «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Сотни ранних сортов тюльпанов готовятся к встрече с публикой уже к этим выходным: для Фестиваля тюльпанов на Елагином острове садовники вырастили больше 200 тысяч луковиц. Цветы покрывают пространство в 4000 квадратных метров. У каждой из пяти центральных площадок — своя «оттепельная тема», и тюльпаны на них формируют рисунки, посвящённые известным поэтам: тут и Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко, и Роберт Рождественский с Булатом Окуджавой. В парке в дни праздника прозвучат их стихи, а петербургские художники проведут открытые пленэры для гуляющих.

Горные цветы — в Ботаническом

20 — 23 мая, 11.00 — 17.00, 6+



автор фото Роман Распутин с сайта Pixabay Поделиться Поделиться







Говорят, Екатерина Великая была страстной поклонницей примул, увлекалась их разведением и устраивала выставки в Зимнем дворце. Внимание на первоцветы обратили в Ботаническом саду и решили посвятить им первую экспозицию в современной России. Растение под названием «аурикула урси», что дословно означает «ушко медведя», встречается высоко в Альпах, удивляет путешественников ярко-жёлтым цветом лепестков и считается родоначальницей всех прочих, гибридных, аурикул. Посетителям Ботанического сада в этот уикенд объяснят, что это за цветы, а также покажут необычные сортовые виды, выведенные российскими и зарубежными коллекционерами.



Шпаги и грация — в центре города

23 мая, 6+



Фото: Petra Šolajová с сайта Pixabay Поделиться Поделиться







В Александровском саду с полудня воскресенья собираются фехтовальщики и любители старинных танцев: присоединиться зовут даже тех, кто раньше подобным не занимался. Тренеры и спортсмены клубов европейского исторического фехтования «Парад — Рипост», исторической реконструкции «Древняя Русь» и школы «Плащ и шпага» готовятся устроить показательные сражения, ответить на вопросы зрителей и научить их держать в руках оружие. Вход на «День фехтовальщика» свободный для всех.

В музеях

Цвет и его отсутствие — в залах арт-центра

С 20 мая, 16+

Смотреть на «Удивительное рядом» до 20 июня в кластере «Пушкинская, 10» будут посетители выставки петербургского художника Павла Назима. На картинах в галерее «Арт-Лига» автор показывает привычный мир в сюрреалистическом свете и обращается ко снам. До конца первого летнего месяца совсем рядом, в Музее нонконформистского искусства, открыта экспозиция «Конец света»: на полотнах Сергея Ларионова нет ни чётких форм, ни ярких цветов. Обе составляющие он заменяет белой краской, представляющей «свет», и темными фигурами — «тенями» на фоне. А вот мир на холстах художника Виталия Чистякова, напротив, — путешествие между слоями ярких пятен. Автор, чьи работы также показывают на Пушкинской, — представитель группировки «Новые городские художники» — смешивает краски прямо на полотне. На выставке «Чистые объекты», открытой до 20 июня, показывают также и графические работы автора.



Средневековое искусство выставили в Эрмитаже

До 22 августа, 6+



«Мадонна с младенцем», Дуччо ди Буонинсенья,1300–1305 Фото: из собрания Национальной галереи Умбрии, Перуджа, Итальянская Республика Поделиться Поделиться







В Николаевском зале Зимнего дворца несколько месяцев доступна выставка произведений эпохи Проторенессанса — именно так называют переходный период между итальянским Средневековьем и Возрождением. Кураторы собрали около 40 произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства XIII — начала XV века и показали развитие художественных школ Центральной Италии. Среди наиболее любопытного, — произведение «Мадонна с Младенцем и сценами Страстей Христовых» авторства неизвестного мастера. «Ранние алтари — редчайшие памятники Средневековья — особенно ценны, если сохранили свою первоначальную форму», — поясняют необычность произведения в Эрмитаже.

Бесценные деньги выставили в Петропавловке

До 29 декабря 2021 года, 6+



Музей истории денег приглашает на новую экспозицию — «Советские монеты: от НЭПа до перестройки». На витринах в Доме фондовых капиталов Петропавловской крепости выставили больше 650 экспонатов — серебряные монеты РСФСР, а также те, которые были в ходу в годы НЭПа. Есть валюта времени Великой Отечественной войны и биметаллические монеты 1991 года, отчеканенные перед самым распадом СССР. Посетителям предложат рассмотреть более сорока ранее неизвестных пробных монет 1975 — 1977 годов, посвященных Московской олимпиаде 1980 года и изучить так и неосуществленные проекты. Например, монеты, выпустить которые планировалось к Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Выставка работает по графику основной экспозиции.



Звуки разных эпох собрали для горожан

До 22 августа, 6+



Фото: с официального сайта Государственного музея истории Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







Показать горожанам эволюцию устройств, при помощи которых с начала XX века записывали и проигрывали звук, решили в Музее печати. В одном помещении расставили музыкальные шкатулки, патефоны, радиолы, радиоприемники и магнитофоны. На экскурсии «Звуки гаджетов», которая проводится каждую субботу в 12.00 ведущие показывают, на какие кнопки нажимать, чтобы завести пластинку или послушать радиопередачу.

Музыкальное

«Запрещённые барабанщики» «оживят» поклонников новой пластинкой

21 мая, 20.00, 18+

О создании альбома «Живой» группа «Запрещённые барабанщики» задумалась, путешествуя по стране во время тура в честь 20-летия. «Альбом о ратном подвиге наших славных предков от Первой мировой и до наших дней», — так получившуюся пластинку описывают сами музыканты и уверяют, что в сборник вошло множество песен о повседневной жизни и о любви.

«Кипелов» проводит весну с фанатами

22 мая, 20.00, 16+

Группа «Кипелов» едет в Петербург, с большим весенним концертом. Он должен был пройти ещё в марте, все купленные ранее билеты действительны.



«Крематорий» призывает зайти на праздник

23 мая, 20.00, 16+



Фото: скриншот с сайта YouTube Поделиться Поделиться







«Космонавт» принимает музыкантов из «Крематория». Рокеры собирают в зале «Всех членов Всемирного Общества Друзей Кремации и Армрестлинга (сокращённо В.О.Д.К.А.)», чтобы отметить 23-летие фан-клуба. Музыканты исполнят как хиты, так и песни из грядущего альбома группы.

«Северный флот» встретится с теми, кто его ждал

23 мая, 20.00, 16+

На следующий день в клубе будет не менее громко, ведь на сцену выйдет «Северный флот». Последний альбом «2020» с треками, переосмысляющими правила жизни ковидной эпохи, доступен в сети с минувшего марта. В песне «Пританцовывай» музыканты напоминают о «цепи сплошных суббот», теперь вспомнить о прошлом можно, наконец-то собравшись всем вместе.

«Кино» все-таки сыграет в «Ледовом»

22 мая, 15.00 и 20.00, 23 мая, 19.00. 12+

В Ледовом дворце в этот уикенд — концерты воссоединившейся группы «Кино», сразу несколько выступлений которой пришлось перенести с 2020 года из-за пандемии коронавируса. О том, что гитарист Георгий Каспарян, басист раннего состава бэнда Александра Титова и басист Игорь Тихомиро намерены вернуться на сцену стало известно ещё в 2019 году. О том, зачем играть песни без Виктора Цоя, в интервью «Фонтанке» объяснял его сын Александр.» На самом деле я сам просто очень хочу сходить на концерт группы «Кино». Я ни разу не был!», — сказал тогда он. Шоу «Кино» сопровождается оригинальным видеорядом. Зрителям стоит быть повнимательнее: точное время и дата концерта зависят от того, на какую дату годом ранее были куплены билеты.



Автор: Группа КИНО

Молодой пианист показывает мастерство в Филармонии

23 мая, 19.00, 6+

Тем, кто соскучился по академической музыке, внимание стоит обратить на выступление лауреата Международного конкурса классического сольного исполнительства «Nota bene!» в Малом зале Филармонии. Американский музыковед Дональд Айслер, отозвался об Александре Болотине как о музыканте с «великолепным воображением и богатейшим диапазоном звука, который он мастерски использует для создания драматической экспрессии». В воскресенье пианист играет Гайдна, Баха, Мусоргского перед критиками петербургскими.



На театральной сцене



Крамер познакомит с обновлённым Синичкиным

22 и 23 мая, 19.00, 12+

Фантасмагорию «Синичкin. Театральное безумство», основанную на водевилях Алексея Бонди и Дмитрия Ленского «Лев Гурыч Синичкин», в этот уикенд показывают в Театре комедии им. Акимова. Режиссёр Виктор Крамер, прославившийся в 1990 годах после создания театра «Фарсы», перепридумал художественное решение истории об актёре, пытающимся обеспечить счастье своей взрослой дочери. Главного героя в спектакле играет актёр Николай Смирнов.

«Женитьбе Фигаро» придали двойной масштаб

21 и 22 мая, 19.00, 16+

Ну а в театре «На Литейном» — праздник. Играют «Женитьбу Фигаро». Актёров в новой постановке намного больше, чем обычно: сидя на вынужденной изоляции, художественный руководитель театра «На Литейном» Сергей Морозов решил, что на сцену должен выходить удвоенный состав исполнителей. Так, рассудил он, будет и ярче, и радостнее. Художником-постановщиком при подготовке работы выступил Олег Головко, сотрудничавший со многими, в том числе с Мариинским театром. На этих выходных зрителей ждут предпремьерные показы.



Автор: TNL51 TV

Легенда об Орфее стала реальностью

22 и 23 мая, 19.00, 16+

Режиссёр Александр Баргман обратился к пьесе драматурга Теннесси Уильямса «Орфей спускается в ад» и поставил её в Театре на Васильевском. Главный герой этой истории постарается спасти свою Эврику — жительницу захолустного американского городка -, но столкнётся с местными жителями и её мужем. Счастья ждать не придётся.

Узнать новое

Книга опишет горе от выигрыша века

21 мая, 19.30, 18+



Фото: с сайта gorodets.ru Поделиться Поделиться







В книжном «Во весь голос» петербургский писатель Кирилл Рябов — автор сборников рассказов «Клей» и «Сжигатель трупов», романа «Пёс» — представляет новую книгу «777». Её главный герой выигрывает большие деньги, вот только к счастью это не приводит. Почему — пояснит сам автор.

День полярника отметят тортом и лекциями

21 мая, 6+

«Семейный праздник» ко Дню полярника разворачивается в Библиотеке правовой и экономической информации. Океанолог Сергей Кузьмин встретится там со всеми пришедшими, для детей организуют игры, викторины и мастер-класс по выпечке. Тех же, кому небезразличны вопросы о судьбе арктического континентального шельфа и его международном статусе, ждёт беседа на эту тему.

Звезда эстрады споёт в РНБ

21 мая, 18.00, 12+



Фото: с официального сайта РНБ / nlr.ru Поделиться Поделиться







Советский, французский и российский певец Жан Татлян давал аншлаговые концерты во времена Союза, преуспел в Америке, где заключил контракт с одним из крупнейших-казино в Лас-Вегасе и получил право там выступать, был дружен с Шарлем Азнавуром. Теперь в Российской национальной библиотеке на набережной Фонтанки Татлян презентует автобиографию «Фонари». На вечере также споёт и устроит автограф-сессию.

На экранах

«Форсаж- 9» продолжит традиции

С 20 мая, 12+

В кинотеатрах — очередная часть франшизы «Форсаж». Здорово то, что за девятый эпизод отвечал режиссёр Джастин Лин, уже занимавшийся проектом с третьего по шестой. Ну а в остальном — без внезапных сюрпризов: Ван Дизель — в роли Доменика Торетто.

Автор: Universal Pictures Russia

Прелести избегания и среднего возраста показывают на примере киношника

С 20 мая, 18+

Сериальщик не может справиться с навалившимися проблемами и кризисом среднего возраста и решает, что лучшая тактика — избегать. Герой новой ленты Владимира Котта однажды просто сбегает со съёмочной площадки, вот только скрыться навеки у него не выходит — в погоню тут же снаряжают армию коллег по цеху. Главную роль в «Конце фильма» исполнил актёр Валентин Самохин, известный, например, по «Амбивалентности».

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

