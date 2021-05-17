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Эрмитаж покажет уникальное искусство Умбрии и Тосканы

Эрмитажу традиционно удаются «итальянские» проекты, вспомним хоть Помпеи, хоть недавнюю «Линию Рафаэля». На подходе очередной бриллиант, особо ценный в реалиях пандемии. В музее подчёркивают, что работы мастеров позднего итальянского Средневековья и Проторенессанса ещё никогда не выезжали из Перуджи так массово — в Эрмитаж прибудут более сорока экспонатов.

«Мадонна с младенцем», Дуччо ди Буонинсенья,<br>1300–1305
«Мадонна с младенцем», Дуччо ди Буонинсенья,
1300–1305Фото: из собрания Национальной галереи Умбрии, Перуджа, Итальянская Республика
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В Николаевском зале представят ключевые вещи, характеризующие искусство Умбрии и Тосканы XIII–XV веков — времени, которое принято называть Проторенессансом. В основном речь, конечно, о религиозном искусстве: будут иконы и полиптихи, алтарные преграды, прецессионные кресты. Приедет «Мадонна с младенцем» (1300/05) Дуччо ди Буонинсенья, из скульптуры можно будет посмотреть работы известного мастера Арнольфо ди Камбио.

Эрмитаж умело «гнет» изящную итальянскую линию в своих выставках — в Петербург стабильно приезжают занятные, неочевидные вещи, подчас бывшие «невыездными». В Эрмитаж итальянское искусство и правда вписывается как родное, теперь в эту мозаику итальянских проектов добавится Проторенессанс. Это время тонких изменений, когда в искусстве ещё много интуитивно знакомого нам по византийской традиции, но Боккаччо уже пишет «Декамерон».

Выставка «Искусство Средневековья. Шедевры из собрания Национальной галереи Умбрии» пройдёт в Николаевском зале с 19 мая по 15 августа 2021.

6+

Анастасия Семенович

«Мадонна с младенцем», Дуччо ди Буонинсенья,<br>1300–1305
«Мадонна с младенцем», Дуччо ди Буонинсенья,
1300–1305Фото: из собрания Национальной галереи Умбрии, Перуджа, Итальянская Республика

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