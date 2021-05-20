Ботсад зовёт на первую в России выставку ушковых примул

В Ботаническом саду отмечают, что ушковые примулы очень любила Екатерина II – она постоянно устраивала их выставки в Зимнем дворце. А после «галантного века» эти редкие цветы в России не показывали.

На выставке примул аурикул будут растения цветоводов Северо-Запада и зарубежной селекции, адаптированные для петербургского климата. Сад рассказывает: высоко в Альпийских горах растёт жёлтая примула с плотными листьями, покрытыми мелкой восковой пудрой фариной. Цветок называется аурикула Урси – «медвежье ушко» - и это предок всех ушковых примул.

В Ботсаду обещают самые разные расцветки примул, и что выставка будет интересна не только цветоводам, но и дизайнерам – за счёт вариантов размещения примул в саду.



Выставка примул аурикул пройдёт в Зеленом домике с 20 по 23 мая с 11 до 17 часов.

