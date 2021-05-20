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Ботсад зовёт на первую в России выставку ушковых примул

В Ботаническом саду отмечают, что ушковые примулы очень любила Екатерина II – она постоянно устраивала их выставки в Зимнем дворце. А после «галантного века» эти редкие цветы в России не показывали.

Фото: Image by Primrose from Pixabay
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На выставке примул аурикул будут растения цветоводов Северо-Запада и зарубежной селекции, адаптированные для петербургского климата. Сад рассказывает: высоко в Альпийских горах растёт жёлтая примула с плотными листьями, покрытыми мелкой восковой пудрой фариной. Цветок называется аурикула Урси – «медвежье ушко» - и это предок всех ушковых примул.

В Ботсаду обещают самые разные расцветки примул, и что выставка будет интересна не только цветоводам, но и дизайнерам – за счёт вариантов размещения примул в саду.

Выставка примул аурикул пройдёт в Зеленом домике с 20 по 23 мая с 11 до 17 часов.

Фото: botsad-spb.com/
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4+

Анастасия Семенович

Фото: Image by Primrose from Pixabay
Фото: botsad-spb.com/

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