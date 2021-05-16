Герои «Форсажа» возвращаются на экраны

20 февраля в кинотеатрах начнут показывать «Форсаж-9», новую часть одной из самых успешных франшиз в истории кино. В режиссерское кресло вернулся Джастин Лин, уже занимавшийся проектом с третьей по шестую части. Состав главных героев снова поменялся — что для саги, в общем, не редкость: все-таки здесь главное не персонажи, а тачки, на которых они гоняют, и скорость, с которой развивается сюжет.
В центре событий оказывается Доменик Торетто, сквозной персонаж саги, которого играет, как обычно, Вин Дизель. Судя по синопсису, действие будет раскручиваться вокруг его отношений с собственным братом — непростых и весьма противоречивых. Кроме Дизеля, в фильме снялись также Мишель Родригес (она сыграла верную боевую подругу его персонажа), Хелен Миррен и Шарлиз Терон.
Но главное, чего стоит ждать от девятой части — куча всяких неожиданностей и парадоксов. Все-таки чего-чего, а удивлять создатели «Форсажа» умеют. В двух вещах можно быть уверенным на сто процентов — новый «Форсаж» будет таким же скоростным и бойким, как все предыдущие части. А еще он совершенно точно не будет последним: десятая лента уже анонсирована, а там и запуск одиннадцатой не за горами.
12+
Иван Чувиляев