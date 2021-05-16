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Герои «Форсажа» возвращаются на экраны

20 февраля в кинотеатрах начнут показывать «Форсаж-9», новую часть одной из самых успешных франшиз в истории кино. В режиссерское кресло вернулся Джастин Лин, уже занимавшийся проектом с третьей по шестую части. Состав главных героев снова поменялся — что для саги, в общем, не редкость: все-таки здесь главное не персонажи, а тачки, на которых они гоняют, и скорость, с которой развивается сюжет.

Фото: официальная страница в Facebook
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В центре событий оказывается Доменик Торетто, сквозной персонаж саги, которого играет, как обычно, Вин Дизель. Судя по синопсису, действие будет раскручиваться вокруг его отношений с собственным братом — непростых и весьма противоречивых. Кроме Дизеля, в фильме снялись также Мишель Родригес (она сыграла верную боевую подругу его персонажа), Хелен Миррен и Шарлиз Терон.

Но главное, чего стоит ждать от девятой части — куча всяких неожиданностей и парадоксов. Все-таки чего-чего, а удивлять создатели «Форсажа» умеют. В двух вещах можно быть уверенным на сто процентов — новый «Форсаж» будет таким же скоростным и бойким, как все предыдущие части. А еще он совершенно точно не будет последним: десятая лента уже анонсирована, а там и запуск одиннадцатой не за горами.

12+

Иван Чувиляев

Фото: официальная страница в Facebook

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Комментарии (4)

265843015
"...главное не персонажи, а тачки, на которых они гоняют..."
Ну тогда можно ещё фильмов 10 наклепать, благо автопарк обновляется ежегодно)
ShkVAl
Только вот не февраль, а май.
Woodruff Shnibbll
Даже вторую - уже было тошно смотреть.
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