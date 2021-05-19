Театр комедии им. Акимова представит спектакль Виктора Крамера «Синичкin. Театральное безумство»

22 и 23 мая в Театре комедии им. Акимова состоится премьера спектакля «Синичкin. Театральное безумство». Это третья работа режиссера Крамера в этом театре. Предыдущие — «Страсти по Мольеру» и «Свидания в предместье».
Режиссер Виктор Крамер прославился в 1990-х, когда собрал команду блестящих актеров и с ними создал театр «Фарсы», на чьи остроумные, парадоксальные спектакли («Вохляки из Голоплеков», «Гамлет» и др.) достать билеты было практически невозможно. В нулевых Крамер ставил все меньше, затем на время ушел из театра, предпочтя ему культурно-массовые мероприятия, затем вернулся, выпустив несколько постановок в петербургских театрах.
На этот раз режиссер берется за текст старинного водевиля, известного по версии, выполненной актером акимовской труппы Алексеем Бонди в 1945 году. Поэт Вадим Жук и композитор Сергей Ушаков написали новые тексты песен и музыку. Виктор Крамер сам придумывал художественное решение спектакля, а учитывая подзаголовок «Театральное безумство», то зрителей точно ждет театральная фантасмагория. Артисты будут танцевать и распевать зонги в невероятно изобретательных костюмах, придуманных художницей Евгенией Панфиловой. Например, слуга драматурга Борзикова (Николай Колосов) будет расхаживать с печатной машинкой на голове, а коварная премьерша Сурмилова (Ирины Мазуркевич) по ходу действия сменит с десяток нарядов — то напоминающих об эпохе модерна, то как будто заимствованных из гардероба Круэллы де Вилль.
Лев Гурыч Синичкин — Николай Смирнов, его дочь Лиза — Александра Дроздова / Анна Саклакова, князь Ветринский — Алексей Красноцветов, граф Зефиров — Игорь Лепихин.
Начало в 19:00.
16+.
Наталия Эфендиева