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Театр комедии им. Акимова представит спектакль Виктора Крамера «Синичкin. Театральное безумство»

22 и 23 мая в Театре комедии им. Акимова состоится премьера спектакля «Синичкin. Театральное безумство». Это третья работа режиссера Крамера в этом театре. Предыдущие — «Страсти по Мольеру» и «Свидания в предместье».

Фото: предоставлено театром
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Режиссер Виктор Крамер прославился в 1990-х, когда собрал команду блестящих актеров и с ними создал театр «Фарсы», на чьи остроумные, парадоксальные спектакли («Вохляки из Голоплеков», «Гамлет» и др.) достать билеты было практически невозможно. В нулевых Крамер ставил все меньше, затем на время ушел из театра, предпочтя ему культурно-массовые мероприятия, затем вернулся, выпустив несколько постановок в петербургских театрах.

На этот раз режиссер берется за текст старинного водевиля, известного по версии, выполненной актером акимовской труппы Алексеем Бонди в 1945 году. Поэт Вадим Жук и композитор Сергей Ушаков написали новые тексты песен и музыку. Виктор Крамер сам придумывал художественное решение спектакля, а учитывая подзаголовок «Театральное безумство», то зрителей точно ждет театральная фантасмагория. Артисты будут танцевать и распевать зонги в невероятно изобретательных костюмах, придуманных художницей Евгенией Панфиловой. Например, слуга драматурга Борзикова (Николай Колосов) будет расхаживать с печатной машинкой на голове, а коварная премьерша Сурмилова (Ирины Мазуркевич) по ходу действия сменит с десяток нарядов — то напоминающих об эпохе модерна, то как будто заимствованных из гардероба Круэллы де Вилль.

Лев Гурыч Синичкин — Николай Смирнов, его дочь Лиза — Александра Дроздова / Анна Саклакова, князь Ветринский — Алексей Красноцветов, граф Зефиров — Игорь Лепихин.

Начало в 19:00.

16+.

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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