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Фехтовальщики устроят поединки в Александровском саду и устроят горожанам мастер-классы

В Александровском саду горожан научат обращаться со шпагой и покажут базовые движения старинных танцев. Праздник «День фехтовальщика» стартует в полдень 23 мая. 6+

Фото: Image by Bernd Hildebrandt from Pixabay
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Тренеры и спортсмены устроят показательные выступления и продемонстрируют, чем различаются классическая, историческая, артистическая и сценическая манеры фехтования. После этого попробовать свои силы и взять в руки оружие участники профессиональных клубов предложат зрителям.

Параллельно профессионалы продолжат открытые тренировки и начнут «делать ассо» — это значит, что пары сойдутся в вольных поединках. Актёры РГИСИ развлекут присутствующих театральными сценками.

Вход на праздник свободный. Среди его участников — клубы европейского исторического фехтования «Парад — Рипост» и исторической реконструкции «Древняя Русь», а также фехтовальная школа «Плащ и шпага».

Фото: Image by Bernd Hildebrandt from Pixabay

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