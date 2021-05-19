Фехтовальщики устроят поединки в Александровском саду и устроят горожанам мастер-классы

В Александровском саду горожан научат обращаться со шпагой и покажут базовые движения старинных танцев. Праздник «День фехтовальщика» стартует в полдень 23 мая. 6+

Тренеры и спортсмены устроят показательные выступления и продемонстрируют, чем различаются классическая, историческая, артистическая и сценическая манеры фехтования. После этого попробовать свои силы и взять в руки оружие участники профессиональных клубов предложат зрителям.



Параллельно профессионалы продолжат открытые тренировки и начнут «делать ассо» — это значит, что пары сойдутся в вольных поединках. Актёры РГИСИ развлекут присутствующих театральными сценками.

