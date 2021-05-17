Певец русской хтони представит роман про невероятное везение

21 мая в книжном «Во весь голос» состоится презентация романа петербургского писателя Кирилла Рябова «777». Портвейн ни при чем, главному герою книги ужасно повезло: вместо двадцати тысяч рублей банкомат выдает ему два миллиона.

Кирилла Рябова называют одним из главных писателей поколения тридцатилетних. Он стал известен благодаря сборникам рассказов «Клей» и «Сжигатель трупов», а в 2019 году выпустил свой первый роман «Пёс» и прошёл в финал премии «Национальный бестселлер».



Рябова называют «певцом русской хтони» и сравнивают с Алексеем Балабановым, а еще — с Хармсом и Камю. У главного героя «Пса» умерла жена, оставив ему огромный долг, который немедленно начали требовать коллекторы. Родственники, вместо того чтобы помочь, просто выселили героя из квартиры. В другом романе Рябова, «Никто не вернется», муж привел домой бездомного и отказался реагировать на возражения супруги. Как ни парадоксально, каждый из этих текстов был в первую очередь о любви к невезунчикам, страдальцам, сирым и убогим.

