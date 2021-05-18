Театр «На Литейном» зовет на «Женитьбу Фигаро»

Художественный руководитель театра «На Литейном» Сергей Морозов придумывал новый спектакль во время вынужденного карантина. Одной из целей постановки было противопоставление возникшим невеселым обстоятельствам театральные энергию радости и витальности.

Воплощать эти качества на сцене театра «На Литейном» будет удвоенный актерский состав. Например, роль неунывающего и хитроумного Фигаро в очередь будут играть Роман Агеев и Виталий Гудков, графа Альмавиву — Михаил Лучко и Вадим Степанов, графинину камеристку Сюзанну, из-за которой весь сыр-бор и разгорается — Наталия Ионова и Александра Жарова.

Центральным элементом сценографии художник-постановщик Олег Головко, сотрудничавший с Мариинским театром, театром «Балтийский дом» и многими другими, сделал огромную, высотой почти до колосников, панель, через многочисленные проемы которой будут сновать туда-сюда герои спектакля, тем самым делая действие еще динамичнее. А художник по костюмам Светлана Тужикова одела всех в фантазийные стилизованные костюмы как насыщенных (красный, золотой, шоколадный), так и нежных (розовый, экрю) оттенков, используя для их создания в том числе и современные материалы.



Предпремьерные показы «Женитьбы Фигаро» состоятся 21 и 22 мая, окончательная премьера — уже в новом сезоне.



Начало в 19:00.



16+



Наталия Эфендиева

