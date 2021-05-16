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В кино покажут российскую комедию про сбежавшего режиссера

С 20 февраля в кинотеатрах начнут показывать «Конец фильма» — новую работу Владимира Котта, режиссера одновременно мастеровитого и умеющего снимать простые и трогательные ленты, вроде «Громозеки». В некотором смысле это такие «Восемь с половиной», только уж очень самокритичные — муки творчества в «Конце» испытывает не автор с большой буквы «а», а сериальщик, испытывающий кризис среднего возраста. И из-за них сбегающий с площадки очередного телемувика — а в погоню за ним отправляется целая армия коллег по цеху.

Фото: скриншот трейлера
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Кроме собственно сюжета, фильм привлекает еще и обилием остроумных и метких пародий на условную классику кино, в диапазоне от Бондарчука и Тарковского до «Звездных войн».

Главную роль сыграл Валентин Самохин, актер легкий и органичный, но напрочь до сих пор лишенный главных ролей. Кроме него, в комедии снялись Яна Троянова, Егор Бероев, Борис Каморзин и сам режиссер — ну как без него, в исповеди-то.

18+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера

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