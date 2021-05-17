Библиотека приглашает на семейный фестиваль ко Дню полярника

Поговорить с участником дрейфующей полярной экспедиции, документальное кино посмотреть и научиться делать торт «Мишка на севере»: 21 мая можно успеть всё в Библиотеке правовой и экономической информации. Вход свободный, 6+

Российский День полярника отмечается с 2013 года: так решили увековечить день 21 мая 1937 года, когда много чего случилось впервые. Шла первая высокоширотная советская экспедиция «Север», летчик Михаил Водопьянов на самолете АНТ-6 первым в мире совершил посадку на лёд в районе Северного полюса, применив тормозной парашют. Водопьянов доставил группу зимовщиков — они организовали первую дрейфующую станцию «Северный полюс» (СП-1).

Фестиваль «Семейный праздник ко Дню полярника» приготовил для детей викторину, мастер-классы и квест, а взрослым — лекцию на болезненную тему «Территориальная принадлежность арктического континентального шельфа в международном праве», показ д/ф «Путешествие на край земли» режиссера Петра Солдатенкова и встречу с океанологом Сергеем Кузьминым. В 2003–2004 годах он работал на той самой, первой дрейфующей станции СП, которая к тому времени была уже СП-32. А вообще, участвовал как научный сотрудник в 16 экспедициях в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах, в Каспийском море и на озере Байкал.



Расписание и регистрация на День полярника на страничке библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 19:00 по адресу: Благодатная ул., д. 20.



Александра Шеромова

