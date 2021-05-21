Группа «Северный флот» вспомнит 2020 год в Петербурге

После смерти Михаила Горшенева в 2013 году группа «Король и шут» официально прекратила свое существование, однако ее участники не захотели расходиться куда глаза глядят и основали новую команду под названием «Северный флот» — в честь одного из хитов КиШа, ставшего в какой-то момент неофициальным гимном коллектива. С тех пор «Северный флот» вполне успешно бороздит просторы отечественной рок-сцены. На счету коллектива уже четыре полноформатных альбома, последний из которых — «2020» — музыканты и презентуют в клубе А2 23 мая (16+).

Глядя на название альбома может показаться, что весь релиз посвящен рефлексии по поводу пандемийного года, однако это не так. Альбом получился разноплановым, место нашлось и высказыванию против полицейского произвола («Мертвый изнутри»), и фантазии о космосе («Спутник»), и мрачной лирике («Ветер ходит налегке»), и другим темам. А непосредственно о 2020 годе нам рассказывает закрывающая песня альбома. Тем не менее именно она дала название всему релизу, а перечеркнутая дата украсила его обложку.



Несомненно, такое многообразие тем можно было бы украсить клипами, однако пока «Северный флот» выпускает лишь lyric video на свои новинки, а последним на данный момент клипом группы является «Спутник», вышедший синглом аж в 2019 году.

