Зачем идти на «Ночь музеев»: 12 идей — от уроков первой помощи до подъема на башню Пушкинского дома

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Спонтанно устроить забег по десятку музеев в этом году не получится. Единого билета с неограниченным количеством посещений не будет — теперь на сайте «Ночи музеев» нужно выбрать вариант с одним, тремя или пятью музеями, обозначить интересующие точки и указать время сеанса. Сориентироваться на месте и купить разовый входной можно также в кассах музеев, но только заранее: ночью они работать не будут.

Некоторые музеи открыты до полуночи, другие — до 06:00. В большинстве точек посетителей принимают с 18:00. По городу запустят бесплатные автобусы, а вот работу метро продлевать не будут.



1) Побывать в Филармонии ночью



Фото: Большой зал Филармонии / philharmonia.spb.ru Поделиться Поделиться







В Большой зал Филармонии посетителей запускают каждый час с 18:00 до 06:00. Все 12 концертов приурочили к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова, объединив темой «Звуки музыки и времени в романе «Мастер и Маргарита»». В программе — произведения, связанные с мистическими мотивами или просто звучавшие в фильмах и постановках по роману. Начнут с «Фантастической симфонии» Гектора Берлиоза, в 19:10 перейдут к симфонии-фантазии Андрея Петрова «Мастер и Маргарита» и фрагментам балетной музыки из оперы «Фауст» Шарля Гуно. В последующие часы прозвучит музыка Штрауса, Грибоедова, Листа, Шуберта, Чайковского, а потом и джаз. В 05:00 начнется последний концерт, он будет органным: Александр Новоселов исполнит финал из оратории «Страсти по Матфею» и хоральные прелюдии Баха, Сонату №5 Мендельсона, сочинения Брамса и Мюле.

2) Попасть на концерт в Летнем саду



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Летний сад в честь «Ночи музеев» работает на час дольше положенного и закрывается в 23:00. На платформе izi.TRAVEL в день акции станет доступен бесплатный тематический аудиогид: слушателям подробно расскажут о некоторых скульптурах, а факты дополнят музыкой разных эпох. В субботу на аллеях сада зазвучат и живые мелодии: с 18:30 до 22:30 играют петербургские ансамбли «Эссе-квинтет» и «Бис-квит», двойной дуэт «МаГрИгАл». Вход — только с улицы Пестеля, выход — через ворота с Невы.



3) Отыскать необычные музыкальные инструменты



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Залы Этнографического музея тоже на один вечер покидает тишина: зазвучат народные песни, частушки и причитания, дудочки и балалайки. В «Ночь музеев» на площадке отказались от привычного информационного формата и вместо этого «озвучили экспонаты»: участникам предложат в своём темпе гулять по залам, сканировать QR-коды в залах и, переходя по ссылкам, слушать народное пение и разговоры. На маршрутных листах будет описание инструментов, их нужно будет найти на витринах. Сеансы стартуют каждые полчаса с 18:00 до 23:00.

4) Послушать терменвокс, посмотреть немое кино



Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Поделиться Поделиться







Музей Анны Ахматовой в августе запустит в сети первое круглосуточное музейное радио, а пока что на «Ночи музеев» горожанам позволят послушать отрывки самых интересных программ. В арке при входе зазвучат интервью ведущего библиографа РНБ — лектора Никиты Елисеева — с поэтом Александром Кушнером и самые интересные факты из биографии Ахматовой. Стоять в одной точке не обязательно: запись откроется на смартфоне после считывания QR-кода.

Ну а в саду Фонтанного дома — многочасовой open air, выступления продлятся до утра. В 18:30 с программой «Звуки Серебряного века» на главной сцене выступит народная артистка России Светлана Крючкова, в 20:00 начнется программа соло на терменвоксе, а в 20:30 к зрителям выйдут поэт, музыкант, участник «АукцЫона» Дмитрий Озерский и его товарищи Николай Рубанов, Михаил Коловский, Николай Бичан, Олег Шарр. Наконец, петербургские музыканты Вячеслав Гайворонский, Григорий Воскобойник и Гарик Багдасарян в 02:20 поэкспериментируют с джазовым звучанием. А в 4:30 пространство у главной сцены трансформируется в кинотеатр: покажут немое кино под живую музыку.

5) Сходить в гости к Зощенко



Литературный музей «XX век»

Фото: Екатерина Зыкова, artnight.ru / предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В литературном музее «XX век» посетителям покажут обновлённую экспозицию музея-квартиры Михаила Зощенко, которая была дополнена современными инсталляциями и стала доступна для публики месяц назад. В 18:00 и 21:00 начнётся иммерсивная программа «Физиология звука», в 19:00 и в 22:00 — «Метазвук». Во время первой присутствующие услышат отрывки из биографии писателя, на второй — его рассказы. В этот же вечер актер Леонид Таранов перевоплотится в Зощенко и расскажет о его жизни. Сценарной основой стали дневники, фотографии, письма. Ну а прогуляться по лестницам и двору Писательского дома, где кроме Зощенко жили Евгений Шварц, Ольга Форш, Борис Томашевский и многие другие, пришедшим предложат в 19:30 и 20:00.



6) Услышать, что и как говорили писатели



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В Пушкинском доме (он же — Институт русской литературы РАН) в этом году демонстрируют не только книги, но и редкие записи голосов писателей и старинных напевов, которые хранятся в фонограммархиве. Сотрудники научного центра объяснят, как работали первые звукозаписывающие устройства, и предложат подняться на смотровую площадку здания на набережной Макарова.

7) Поучаствовать в создании музейного гида



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В Музее академии художеств петербуржцы смогут не только послушать аудиоэкскурсии, но создать их лично. Участники программы «Музей.Полифония» запишут фрагменты гида по выставке «Рафаэль. Версии». Файлы позже соединят в единое полотно и используют для озвучивания экспозиции. До того, как включить микрофон, горожане пройдут по залам, выберут понравившийся экспонат и узнают об его истории. Больше ста произведений искусства к 500-летию со дня смерти Рафаэля Санти расположили на стенах так, чтобы зритель понял, как менялся стиль мастера и почему ему подражали.



8) Увидеть редкие документы



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Двери 22 мая открывает и Российский государственный исторический архив. На выставке, посвящённой истории Святейшего Синода, гостям объяснят, какими были старинные приказы, покажут «Духовный регламент» (манифест о положении Православной российской церкви в стране. — Прим. ред.), черновик которого правил сам Петр I, и ковчег для его хранения, а также планы, чертежи и графические документы из Синодального архива. Большинство из этих вещей для широкой публики будут доступны впервые.

9) Побывать на поле боя



Фото: Инна Колесникова, artnight.ru / предоставлено организаторами / архив Поделиться Поделиться







Звон клинков, грохот орудий, рокот барабанов и литавр вечером в субботу заполонит Артиллерийский музей в Александровском парке. На улице реконструкторы разобьют военно-исторический лагерь и разыграют сражения разных эпох. Они научат стрелять из арбалета, а каждый час с 18:00 до 20:00 будут устраивать мастер-классы для детей. Например, научат делать оригами. Новые сеансы начинаются каждые полчаса с 18:00 до 05:00. Стоит учитывать, что последняя прогулка с экскурсией стартует в 00:30. Дальше — самостоятельно.



10) Научиться основам первой помощи, проверить своё здоровье



Фото: Юрий Цой, artnight.ru / предоставлено организаторами / архив Поделиться Поделиться







В Военно-медицинском музее специалисты Красного Креста научат оказывать экстренную помощь. Мастер-классы проходят каждый час с 20:00 до 05:00. Кроме этого в ВММ приедет передвижная лаборатория флюорографической станции, где с 18:00 до 22:00 проверят всех желающих. Также горожанам покажут изнутри машины скорой помощи и военного санитарного автомобиля и объяснят, что и зачем находится в салоне и в кабине.

11) Подняться на Нарвские триумфальные ворота



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Если вы хотели попасть внутрь Нарвских ворот — сейчас есть для этого повод. На выставке «Сердце Кутузова» и взрослым, и детям в «Ночь музеев» выдадут отрывки литературных произведений и предложат угадать, с каким экспонатом они связаны. «Сложив» части друг с другом и обсудив их, участники в финале составят настоящую экскурсию. «Мы побываем в разных эпохах: от времен Екатерины II и героического 1812 года до триумфального 1945 года», — анонсируют организаторы. Все факты так или иначе связаны с Кутузовым. Сеансы каждый час — с 18:00 до 22:00.

12) Скачать звуки игровых автоматов и поставить на телефон



Фото: Ольга Гордеева, artnight.ru / предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Озвучить диафильм, крутя педали велотренажёра, получится в Музее советских игровых автоматов. Среди других семейных активностей — игра в «Угадай мелодию» и экскурсия, на которой расскажут, почему в автомате «Лоцман» используется настоящий корабельный гудок и где песня Эдуарда Хиля соседствует с маршем тореадора из оперы «Кармен». Саунд-дизайнер Мария Жуланова и звукорежиссер Илья Дунаев создали целую аудиобиблиотеку игровых автоматов: каждый трек звучит по-разному, их больше ста. Понравившиеся мелодии разрешат скачать на телефон, чтобы использовать как рингтон или поставить на уведомления.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

