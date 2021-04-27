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«Мы привыкли к определённым подборкам фотографий Михаила Михайловича, где он уже — умудренный опытом. А тут смотришь и понимаешь: он тоже был молодой! Мне кажется, что фотография периода расцвета его творчества 1920-х — 1930-х годов помогает понять, почему Зощенко был круче современной рок-звёзды, инстадивы или любого из блогеров. Объединял их всех!», — правнучка Михаила Зощенко, Вера, пришедшая на открытие музея, несколько раз обходит установленный в центре зала плакат с черно-белым фото, с которого на посетителей смотрит совсем молодой писатель. Портрет отражается в каждой из витрин вокруг — неважно, изучаешь ли ты печатную машинку или всматриваешься в авторские рукописи через стекло: Зощенко тут — везде.

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Игры с отражениями в обновленном музее-квартире стали возможны благодаря дизайнерскому решению: стены помещения перекрасили из синего в тёмно-серый, приглушили свет, а памятные вещи в хронологическом порядке поместили в витрины. Между ними — столик 1950-х годов, на котором стоит клавиатура, оформленная под печатную машинку. Если понажимать на кнопки, на стене появится черно-белое отражение комнаты, в которой посетители увидят себя.

«Медиа-инсталляция работает в нескольких режимах. Сейчас нас снимает камера, и вы видите себя словно через зеркало времени», — поясняет идею Дарья Шкелёва, художник, оформлявшая экспозицию. Она выстукивает на клавиатуре новое сочетание клавиш, и изображение тут же меняется: отражение комнаты на стене заменяет лист бумаги, где друг за другом возникают цитаты из Зощенко.

В мультимедиа систему загружены отрывки выступлений писателя разных годов, фрагменты фильмов по его книгам.

Другой «арт-объект» в зале — приёмник: его техническую «начинку» переделали так, что, покрутив ручки, посетитель переключает каналы радио и слышит то мотивы танго, то выступление Михаила Зощенко 1933 года, где он читает рассказ «Актриса». Это — единственная сохранившаяся запись и большая гордость музея.



Несмотря на то, что музей-квартира открылся еще 1992 году, в нем только сейчас — впервые и всего на полгода — выставили оригиналы рукописей. Держать их дольше в зале не выйдет: хрупким бумагам требуются особые световой и влажностный режимы.

Стопка рукописных листов повести «Перед восходом солнца» лежит в отдельной витрине — писатель считал эту книгу главной своей работой и в 1941 году, отправляясь в эвакуацию, взял с собой все страницы. Восемь килограммов из 12 положенных в его портфеле заняла незавершенная книга, вытеснив и тёплую одежду, и многие другие вещи первой необходимости. Рядом с листами повести в музее — очки Зощенко и книга «Леонардо да Винчи» Зигмунда Фрейда.

«В этой работе впервые была предпринята попытка с точки зрения психоанализа каким-то образом проанализировать биографию художника. Эту же попытку в своей повести повторяет Михаил Михайлович», — поясняет необычное соседство заместитель директора по научной работе Светлана Кузнецова.

Документы и рукописи — во всех витринах: в первой части экспозиции, посвященной детству и юношеству, лежит оборванный листок с одной из самых ранних повестей знаменитого писателя — «Двугривенным» 1914 года. В разделе, посвящённом службе на фронтах Первой мировой, — записная книжка, в которой между боями Зощенко записывал свои наблюдения. В витрине, где рассказывается о двух главных женщинах в его жизни — матери и супруге — размещён рукописный лист со строками блоковского стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...» и словом «умерла», которое Зощенко написал, узнав о смерти матери. Оно обведено дважды.



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«Я часто сюда прихожу, приводя друзей, знакомых, гостей. Мне кажется, сейчас музей стал живым, -- делится Вера Зощенко, — Расположение всего очень логичное: детство, отрочество, юность — никто еще после Горького и Толстого ничего лучше не придумал. Это современно и пробуждает интерес. Может быть, теперь человек прочитает что- нибудь кроме «Бани» и «Аристократки»».

В ближайшее время экспозицию планируют дополнить тактильными элементами: под каждой витриной в пространстве есть выдвижной ящик, куда положат копии некоторых экспонатов, например, орденов и книг писателя, а также головоломки. «Спрятать» интерактив решили не только ради экономии места, но и чтобы сохранить минималистичность. Сам Зощенко не любил нагромождений вещей.

Посмотреть, как выстраивал быт сам писатель, можно во второй комнате — в мемориальном кабинете (ее реэкспозиция не затронула). В музее уверяют: здесь все — как было при Зощенко, и даже тросточка и пиджак на вешалке — на своих местах. Но в ближайшее время сюда планируют добавить личные книги писателя.

