Блокадная скорая и первый из «Икарусов». Улицы Петербурга заполонит ретротехника

Парад раритетных мотоциклов, легковушек, автобусов, троллейбусов и трамваев пройдёт в центре Петербурга 22 мая. Специально для парада был отреставрирован старейший в России Ikarus 200-й серии и введена в строй санитарная машина 1940 года выпуска, которая работала в дни блокады.
Отдельную колонну во время парада сформируют из автобусов ГАЗ 03–30, которых в стране осталось лишь четыре штуки, и ЗИС-8 1930-х годов. На Невском к остальным присоединится автобус ЗИЛ-118 «Юность», который в 1967 году получил 12 наград на Международной автобусной неделе в Ницце. Сегодня эта модель стоит в музее ЗИЛа в Сокольниках.
Больше двух сотен транспортных раритетов в 12:00 направятся с Морской набережной и площади Беллинсгаузена на Большой проспект Васильевского острова. Проедут по Университетской набережной и через Дворцовый мост, чтобы оказаться на Невском. Техника появится на Суворовском проспекте, площади Пролетарской Диктатуры, Лафонской улице и площади Растрелли. В 14:00 участники остановятся на Инженерной улице и останутся там до 18:00.
Среди самых интересных экспонатов — лондонский кэб, американский Ford Mustang и «Волга» ГАЗ-21, угнанная героем фильма Эльдара Рязанова Юрием Деточкиным в фильме «Берегись автомобиля».
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