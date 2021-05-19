Уникальное явление показали пользователи Twitter вечером 19 мая. Как гласит подпись к видеозаписи, небесные метаморфозы заметили в небе над Кингисеппом.

Ранее жители Кингисеппского района Ленобласти показали крупный град, который этим вечером обрушился на населённые пункты. Ледяные шарики размером с голубиное яйцо вполне могли оставить вмятины на крышах или капотах автомобилей.



Петербург пока что в ожидании наступающей стихии. По прогнозам синоптиков, в городе ждут ливень, грозу, град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Последний уже отметился в центре Северной столицы — с крыши одного из домов на Невском проспекте чуть не сорвался лист кровельного железа. В Кировском районе дерево придавило три машины. В преддверии непогоды закрыли парки, скверы и сады.