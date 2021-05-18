Гроза, прошедшаяся с разрушениями по Петербургу, крайне внушительно надвигалась на город. Читателю «Фонтанки» вечером 18 мая удалось заснять редкое природное явление — шкваловый ворот.
Нижняя часть грозового облака проходит так низко, что кажется, что она почти касается земли. Как отмечают специалисты, подобное явление связано с усилением ветра выше 10–15 м/с. Этот шкваловый ворот читатель «Фонтанки» зафиксировал в районе Лесколово во Всеволожском районе Ленобласти.
Саша Шадов
Саша Шадов
После себя гроза оставила другое природное явление — редкие облака мамматусы.
Такой тип облаков встречается обычно в тропических широтах. Их появление всегда связано с грозовыми штормами. Мамматусы сохраняются на небе от нескольких минут до нескольких часов, постепенно исчезая вместе с угасающим грозовым штормом.