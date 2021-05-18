FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
73.70р89.91р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Гроза надвигалась на Петербург шкваловым воротом и оставила после себя мамматусы

Гроза, прошедшаяся с разрушениями по Петербургу, крайне внушительно надвигалась на город. Читателю «Фонтанки» вечером 18 мая удалось заснять редкое природное явление — шкваловый ворот.

Нижняя часть грозового облака проходит так низко, что кажется, что она почти касается земли. Как отмечают специалисты, подобное явление связано с усилением ветра выше 10–15 м/с. Этот шкваловый ворот читатель «Фонтанки» зафиксировал в районе Лесколово во Всеволожском районе Ленобласти.

Саша Шадов

Саша Шадов

После себя гроза оставила другое природное явление — редкие облака мамматусы.

ПоделитьсяПоделиться

Такой тип облаков встречается обычно в тропических широтах. Их появление всегда связано с грозовыми штормами. Мамматусы сохраняются на небе от нескольких минут до нескольких часов, постепенно исчезая вместе с угасающим грозовым штормом.

Стихия в Петербурге 18 мая ударила по деревьям, светофорам и автомобилям. По предварительным данным, два человека пострадали при обрушении крыши фастфуда возле метро «Пионерская». «Фонтанка» следила за разбушевавшейся стихией в прямой трансляции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (2)

Maxi 555
Название mammatus происходит от латинского mamma (что означает "вымя" или "грудь"), поэтому в русском переводе их называют вымеобра́зные облака. Автору надо учиться понимать смысл написаного в интернете. Господи, куда мы катимся? Одни двоечники.
Кровокрас
да в питере каждый божий день эти маматусы на небе 24/7
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний