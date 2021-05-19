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Парки и скверы Петербурга закрывают в преддверии грозы

Комитет по благоустройству Петербурга решил закрыть центральные сады, парки и скверы в городе из-за непогоды. Об этом 19 мая сообщили в ведомстве.

Чиновники ссылаются на прогноз синоптиков, которые обещают в ночь на 20 мая дожди и грозы с порывами ветра до 18 м/с. Непогода, скорее всего, накроет Петербург и завтра. С вечера сегодняшнего дня и до особого распоряжения закрыты Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский и Екатерининский сады, сад Сан-Галли, а также скверы Галины Старовойтовой и у Казанского собора.

В комитете по благоустройству напомнили, что об упавших деревьях и подтоплениях можно сообщать на горячую линию по тел. 314–60–13.

Накануне вечером, 18 мая, в городе бушевала непогода. Ветер обрывал провода, падали светофоры и части балконов. Как рассказывала «Фонтанка», сорвало конструкции козырька ресторана возле метро «Пионерская». Деревянные перекладины сложились как спички, а металлические листы упали на людей, которые прятались от грозы. По словам очевидцев, один из листов упал на женщину, которая закрыла собой детей. Когда ее достали, она была вся в крови.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что в результате обрушения пострадали четыре человека. Госпитализировали 67-летнюю женщину и 9-летнего ребенка. Помощь также оказывали 17-летнему парню и 28-летней женщине, которые были направлены на амбулаторное лечение.

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Комментарии (4)

Иван Гамаюнов
Только вот фронт уже прошел, направление ветра сменилось, давление стало расти и заметно посвежело а значит очевидно что никакой грозы уже не будет
265982210
да, только там закрыли и людей тоже. В Таврическом не могли выйти женщины с колясками, т.к. все выходы закрыли, а людей оттуда выпроводить забыли.
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... прогноз мимо кассы похоже, чуть потемнело и вон уже яркое Солнце.
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