Парки и скверы Петербурга закрывают в преддверии грозы

Чиновники ссылаются на прогноз синоптиков, которые обещают в ночь на 20 мая дожди и грозы с порывами ветра до 18 м/с. Непогода, скорее всего, накроет Петербург и завтра. С вечера сегодняшнего дня и до особого распоряжения закрыты Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский и Екатерининский сады, сад Сан-Галли, а также скверы Галины Старовойтовой и у Казанского собора.



В комитете по благоустройству напомнили, что об упавших деревьях и подтоплениях можно сообщать на горячую линию по тел. 314–60–13.

