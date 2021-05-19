В Петербурге после обрушения козырька фастфуда, при котором пострадали четверо, возбуждено уголовное дело

Дело возбуждено по 238-й статье УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, неустановленные лица из числа сотрудников одного из обществ с ограниченной ответственностью ненадлежащим образом обеспечивали техническое состояние административного здания, расположенного в доме 7, литера А, по проспекту Испытателей.

Как писала «Фонтанка», в результате во время ливня, который накануне накрыл Петербург, произошло обрушение фрагментов козырька ресторана по продаже фастфуда, под которым от непогоды прятались люди. По словам очевидцев, перекладины сложились как спички, а один из металлических листов упал на пенсионерку, которая закрыла собой детей. Когда её достали, она была вся в крови.