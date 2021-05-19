В Петербурге после обрушения козырька фастфуда, при котором пострадали четверо, возбуждено уголовное дело

Дело возбуждено по 238-й статье УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
По данным следствия, неустановленные лица из числа сотрудников одного из обществ с ограниченной ответственностью ненадлежащим образом обеспечивали техническое состояние административного здания, расположенного в доме 7, литера А, по проспекту Испытателей.
Как писала «Фонтанка», в результате во время ливня, который накануне накрыл Петербург, произошло обрушение фрагментов козырька ресторана по продаже фастфуда, под которым от непогоды прятались люди. По словам очевидцев, перекладины сложились как спички, а один из металлических листов упал на пенсионерку, которая закрыла собой детей. Когда её достали, она была вся в крови.
С места происшествия были госпитализированы двое человек — 67-летняя женщина и 9-летний мальчик. Первая находится в тяжёлом, но стабильном состоянии, второго уже отпустили из больницы. Медицинская помощь, как сообщало городское управление МЧС, также понадобилась ещё двоим — 17-летнему парню и 28-летней женщине. Им госпитализация не потребовалась.
«Фонтанка» выяснила, что после случившегося торговый центр, в котором расположен ресторан, продолжает работать. Его сотрудники переживают за безопасность посетителей.