Перед главным входом появилась ограничительная лента, однако проходу посетителей она не мешает. Не останавливают их и повисшие с козырька провода, а также части металлических конструкций, которые встречаются при подъеме по ступенькам. На двери спряталась табличка: «Вход и выход через «Бургер Кинг», но внимания к себе не привлекает. Предупреждение «Дверь не работает» не находит своего подтверждения, как и отклика у посетителей.



автор фото Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Большинство заведений и торговых точек в здании сейчас функционируют. Правоохранителей и администрации на месте не видно. Рабочих, которые бы занимались изоляцией коммуникаций, также нет. Сотрудница одной из торговых точек в здании заявила, что ее беспокоит безопасность посетителей, которые через повисшие провода и конструкции идут к главному входу. «Вы видите, как все свисает над головами? Вот эти вот провода, металлические балки, деревяшки, этим никто не занимается. Вход открыт, люди ходят через все это. Поднимают ленту и проходят. Руководителей на месте нет, с утра звоню администратору, трубку не берет», — сказала женщина в разговоре с «Фонтанкой».



По ее словам, «по-хорошему надо было сегодня закрыть здание и отремонтировать козырек. Но, понятное дело, простой комплекса дорого обойдётся, деньги терять не хотят». С утра, как признается женщина, в холле ее встретили металлические щиты. Она предполагает, что ими вчера ограждали от повреждения торговые точки. К слову, их так и не убрали.



автор фото Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» автор фото Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» автор фото Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» автор фото Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» автор фото Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сотрудница кофейни рассказала «Фонтанке», что конструкции козырька сорвало в начале девятого вечера. В тот момент на улице уже был сильный ливень и «громыхало». Люди толпились в холле здания и в «Бургер Кинге». Те, кому места не хватило, стояли под козырьком. «Когда произошло обрушение, была давка, что даже выйти и посмотреть, что произошло, не получалось, да и опасно было». Мужчина, который застал момент обрушения, рассказал ей, что на скорой увезли не только женщину, но и молодую девушку, которой металлический лист буквально «прополосил по лицу». Сама сотрудница кофейни вышла из здания ближе к 23:00, когда закончила работу. По ее словам, на козырьке не хватало пяти металлических листов.



Другой очевидец, сотрудница заведения общепита, которая в тот момент была на работе, сообщила, что к зданию приезжали как минимум две скорые. «В одной сидел ребёнок, не знаю, пострадал ли он или у него был шок, но им занимались. Грохот был жуткий, павильоны торгового центра буквально тряслись», — добавила она.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Администратор здания на звонки «Фонтанки» не ответил. «Он еще вчера брал номера у сотрудников, чтобы понимать, кто ему звонит, видимо, готовился не отвечать на незнакомые номера», — сказала одна из сотрудниц.

В самом «Бургер Кинге» работники признаются, что с ситуацией не знакомы. «Мы дневная смена, ночная вся ушла, это они видели», — сказал один из них. На звонки «Фонтанки» в компании не ответили.

На задворках возле комплекса корреспондент заметил патрульную машину. Полицейский сообщил, что находится на стационарном посту, а не по поводу обрушения. «Этим занимается следственно-оперативная группа. Сам на смену недавно только заступил, поэтому не особо знаю. Сам на «Фонтанке» новость об этом читал».