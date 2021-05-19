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«Простой дорого обойдётся, деньги терять не хотят». Сотрудникам комплекса на Испытателей страшно работать после разрушительной грозы

После обрушения козырька сотрудники комплекса на «Пионерской» пожаловались на безопасность

Торговый комплекс на проспекте Испытателей, 7, в котором находятся два десятка организаций, продолжил работу после обрушения козырька из-за непогоды, в результате которого пострадали четыре человека. Как рассказали «Фонтанке» 19 мая сотрудники, безопасностью посетителей администрация здания в настоящий момент не занимается, а дозвониться до неё не удаётся.

Перед главным входом появилась ограничительная лента, однако проходу посетителей она не мешает. Не останавливают их и повисшие с козырька провода, а также части металлических конструкций, которые встречаются при подъеме по ступенькам. На двери спряталась табличка: «Вход и выход через «Бургер Кинг», но внимания к себе не привлекает. Предупреждение «Дверь не работает» не находит своего подтверждения, как и отклика у посетителей.

автор фото&nbsp;Мария Долбиш&nbsp;/ «Фонтанка.ру»
автор фото Мария Долбиш / «Фонтанка.ру»
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Большинство заведений и торговых точек в здании сейчас функционируют. Правоохранителей и администрации на месте не видно. Рабочих, которые бы занимались изоляцией коммуникаций, также нет. Сотрудница одной из торговых точек в здании заявила, что ее беспокоит безопасность посетителей, которые через повисшие провода и конструкции идут к главному входу. «Вы видите, как все свисает над головами? Вот эти вот провода, металлические балки, деревяшки, этим никто не занимается. Вход открыт, люди ходят через все это. Поднимают ленту и проходят. Руководителей на месте нет, с утра звоню администратору, трубку не берет», — сказала женщина в разговоре с «Фонтанкой».

По ее словам, «по-хорошему надо было сегодня закрыть здание и отремонтировать козырек. Но, понятное дело, простой комплекса дорого обойдётся, деньги терять не хотят». С утра, как признается женщина, в холле ее встретили металлические щиты. Она предполагает, что ими вчера ограждали от повреждения торговые точки. К слову, их так и не убрали.

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Сотрудница кофейни рассказала «Фонтанке», что конструкции козырька сорвало в начале девятого вечера. В тот момент на улице уже был сильный ливень и «громыхало». Люди толпились в холле здания и в «Бургер Кинге». Те, кому места не хватило, стояли под козырьком. «Когда произошло обрушение, была давка, что даже выйти и посмотреть, что произошло, не получалось, да и опасно было». Мужчина, который застал момент обрушения, рассказал ей, что на скорой увезли не только женщину, но и молодую девушку, которой металлический лист буквально «прополосил по лицу». Сама сотрудница кофейни вышла из здания ближе к 23:00, когда закончила работу. По ее словам, на козырьке не хватало пяти металлических листов.

Другой очевидец, сотрудница заведения общепита, которая в тот момент была на работе, сообщила, что к зданию приезжали как минимум две скорые. «В одной сидел ребёнок, не знаю, пострадал ли он или у него был шок, но им занимались. Грохот был жуткий, павильоны торгового центра буквально тряслись», — добавила она.

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Администратор здания на звонки «Фонтанки» не ответил. «Он еще вчера брал номера у сотрудников, чтобы понимать, кто ему звонит, видимо, готовился не отвечать на незнакомые номера», — сказала одна из сотрудниц.

В самом «Бургер Кинге» работники признаются, что с ситуацией не знакомы. «Мы дневная смена, ночная вся ушла, это они видели», — сказал один из них. На звонки «Фонтанки» в компании не ответили.

На задворках возле комплекса корреспондент заметил патрульную машину. Полицейский сообщил, что находится на стационарном посту, а не по поводу обрушения. «Этим занимается следственно-оперативная группа. Сам на смену недавно только заступил, поэтому не особо знаю. Сам на «Фонтанке» новость об этом читал».

автор фото&nbsp;Мария Долбиш&nbsp;/ «Фонтанка.ру»
автор фото Мария Долбиш / «Фонтанка.ру»

Накануне вечером, 18 мая, в городе бушевала непогода. Ветер обрывал провода, падали светофоры и части балконов. Как рассказывала «Фонтанка», сорвало конструкции козырька ресторана возле метро «Пионерская». Деревянные перекладины сложились как спички, а металлические листы упали на людей, которые прятались от грозы. По словам очевидцев, один из листов упал на женщину, которая закрыла собой детей. Когда ее достали, та была вся в крови.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что в результате обрушения пострадали четыре человека. Госпитализировали 67-летнюю женщину и 9-летнего ребенка. Помощь также оказывали 17-летнему парню и 28-летней женщине, которые были направлены на амбулаторное лечение.

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Комментарии (4)

265056402
палки-то прочный материал, а вот железные листы бодро отрывает ветром
olukar1
Если бы люди туда не шли сквозь ленту, начали бы ремонтировать. А люди хотят быть очередными жертвами и идут.
ash364
Ну, правильно, рухнуло - это всё когда строилось? Еще при "игорных" арендаторах, даже вон подсветка осталась.
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