МЧС: При обрушении козырька фастфуда возле «Пионерской» пострадали четверо

По данным ведомства, 67-летнюю женщину и 9 летнего ребенка после осмотра медики увезли в больницы. А вот травмы 17-летнего парня и 28-летней женщины оказались не настолько серьезны. После оказания медицинской помощи их направили на амбулаторное лечение.
Как писала «Фонтанка», конструкции козырька ресторана быстрого питания на проспекте Испытателей, 7, не выдержали непогоды: деревянные конструкции сложились, как спички, а металлические листы упали на людей, которые прятались от грозы. Очевидец рассказал, что пожилая женщина прикрыла собой детей от падающей конструкции.
Последствия непогоды вечером 18 мая отправляли на выезд пожарно-спасательные подразделения 61 раз. 30 раз спасатели помогали убирать упавшие деревья. 12 выездов были для устранения угрозы падения (или падения) элементов кровли и слабо закрепленных конструкций, 7 выездов совершены в помощь коммунальным службам на затопление помещений из-за протечек кровель. Девять раз спасатели помогали при обрыве проводов и падении светофоров, 3 раза спасатели выезжали для устранения последствий падения кладки балконов. Повреждения получили 14 автомобилей. Обзор самых ярких событий петербургской грозы читайте на «Фонтанке».
Синоптики, как писала «Фонтанка», обещали грозу Петербургу и сегодня.