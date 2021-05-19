МЧС: При обрушении козырька фастфуда возле «Пионерской» пострадали четверо

По данным ведомства, 67-летнюю женщину и 9 летнего ребенка после осмотра медики увезли в больницы. А вот травмы 17-летнего парня и 28-летней женщины оказались не настолько серьезны. После оказания медицинской помощи их направили на амбулаторное лечение.

Как писала «Фонтанка», конструкции козырька ресторана быстрого питания на проспекте Испытателей, 7, не выдержали непогоды: деревянные конструкции сложились, как спички, а металлические листы упали на людей, которые прятались от грозы. Очевидец рассказал, что пожилая женщина прикрыла собой детей от падающей конструкции.