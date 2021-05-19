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Петербург ждут гроза, ливни и град. Ветер усилится до 20 метров в секунду

МЧС предупреждает петербуржцев об очередном ударе стихии

Вечером 19 мая на Петербург опять обрушится удар стихии. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», Северную столицу ждут гроза, ливни, град. Ветер усилится до 20 метров в секунуду. МЧС просит соблюдать осторожность и держаться подальше от деревьев и ненадежных конструкций.

Напомним, как писала ранее «Фонтанка», синоптики обещают грозу и завтра, 20 мая.

Накануне вечером, 18 мая, в городе бушевала непогода. Ветер обрывал провода, падали светофоры и части балконов. Как рассказывала «Фонтанка», сорвало конструкции козырька ресторана возле метро «Пионерская». Деревянные перекладины сложились как спички, а металлические листы упали на людей, которые прятались от грозы. По словам очевидцев, один из листов упал на женщину, которая закрыла собой детей. Когда ее достали, она была вся в крови.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что в результате обрушения пострадали четыре человека. Госпитализировали 67-летнюю женщину и 9-летнего ребенка. Помощь также оказывали 17-летнему парню и 28-летней женщине, которые были направлены на амбулаторное лечение.

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Комментарии (2)

260843741
Утром гуляли с ребенком - духота уже была. Так что вполне возможно. Да и сами детки уже третий день капризят. Примета не точная, но два раза оправдалась.
DEMOMON
Сегодня вряд ли. Южнее. На Кингисепп идёт. У нас будет точечно. Локально, хоть и множественно.
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