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Гроза в Петербурге становится ежедневной. МЧС снова предупреждает

МЧС предупредила петербуржцев о грядущей грозе

Весенние грозы становятся ежедневными в Петербурге. 20 мая опять ожидается удар стихии. Об этом 19 мая предупредили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Синоптики предсказывают кратковременные дожди, а местами и ливни. При грозе ветер может усилиться до 18 м/с.

Как писала «Фонтанка» ранее, сегодня к вечеру в МЧС также ожидают ухудшения погоды — ливни и грозы, похоже, пришли в Петербург надолго.

Накануне вечером, 18 мая, в городе бушевала непогода. Ветер обрывал провода, падали светофоры и части балконов. Как рассказывала «Фонтанка», сорвало конструкции козырька ресторана возле метро «Пионерская». Деревянные перекладины сложились как спички, а металлические листы упали на людей, которые прятались от грозы. По словам очевидцев, один из листов упал на женщину, которая закрыла собой детей. Когда ее достали, та была вся в крови.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что в результате обрушения пострадали четыре человека. Госпитализировали 67-летнюю женщину и 9-летнего ребенка. Помощь также оказывали 17-летнему парню и 28-летней женщине, которые были направлены на амбулаторное лечение.

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Комментарии (4)

Strelets 77
Завтра уже + 18, вероятность грозы невелика. Далее, около + 15, минимальна.
Павел Михайлов
Отлично.И город от пыли избавляется и спать в прохладе лучше.
Cвифт
... способствует активному росту зелёных насаждений.
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