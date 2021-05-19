Погода в Петербурге снова переменчива: с утра — солнце, к вечеру вновь возможны грозы

Как сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер 19 мая будет дуть в восточном, юго-восточном направлении со скоростью 4–6 метров в секунду. Температура воздуха утром удерживается в районе +15, днем ожидается до плюс 23–25 градусов.



Атмосферное давление в течение дня существенно меняться не будет и составит 748 мм ртутного столба. Влажность воздуха — около 76–78% .



Напомним, что накануне вечером в Петербурге бушевала гроза. О ее последствиях читайте в материале «Фонтанки».

