Обещанная непогода ещё не добралась до Петербурга, но уже накрыла Кингисеппский район Ленинградской области. Ближе к вечеру 19 мая там прошел крупный град. Местные жители делятся в соцсетях фото и видео впечатлившего их природного явления.



Судя по фотографиям, градины были размером с голубиное яйцо. Такие могут оставить свой след, например, на крыше и капоте автомобиля.