Обещанная непогода ещё не добралась до Петербурга, но уже накрыла Кингисеппский район Ленинградской области. Ближе к вечеру 19 мая там прошел крупный град. Местные жители делятся в соцсетях фото и видео впечатлившего их природного явления.
Судя по фотографиям, градины были размером с голубиное яйцо. Такие могут оставить свой след, например, на крыше и капоте автомобиля.
Особенно мощно стихия разгулялась в районе промзоны «Фосфорит» под Кингисеппом. Там погода и удивила работников снегом, и напугала молниями, и впечатлила градом.
Но досталось впечатлений и дачникам, ещё не успевшим отойти от прошедшего накануне урагана.
Грозу с ливнями и градом 19 мая обещали и Петербургу, но пока, по данным «Яндекса», непогода обходит город стороной.