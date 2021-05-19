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Пока Петербург ждёт грозу, Кингисеппский район побило градом размером с яйцо

Град размером с голубиное яйцо выпал в Кингисеппском районе Ленобласти

Обещанная непогода ещё не добралась до Петербурга, но уже накрыла Кингисеппский район Ленинградской области. Ближе к вечеру 19 мая там прошел крупный град. Местные жители делятся в соцсетях фото и видео впечатлившего их природного явления.

Судя по фотографиям, градины были размером с голубиное яйцо. Такие могут оставить свой след, например, на крыше и капоте автомобиля.

Особенно мощно стихия разгулялась в районе промзоны «Фосфорит» под Кингисеппом. Там погода и удивила работников снегом, и напугала молниями, и впечатлила градом.

Но досталось впечатлений и дачникам, ещё не успевшим отойти от прошедшего накануне урагана.

Грозу с ливнями и градом 19 мая обещали и Петербургу, но пока, по данным «Яндекса», непогода обходит город стороной.

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Комментарии (3)

TresAmigos
Машину такой в тотал спишет
Nafanka
Что яйца какие-то 3-й сорт! )))
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