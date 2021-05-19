Как сообщают читатели «Фонтанки», инцидент произошёл на пересечении улицы Подводника Кузьмина и Народного Ополчения. Информация о пострадавших уточняется.

Три автомобиля оказались под деревом, не выдержавшим натиска бушующей в Петербурге стихии 19 мая.

По данным комитета по благоустройству, бушевавшая вечером 18 мая гроза повалила 261 дерево. Больше всего пострадали зеленые насаждения в Приморском районе. По последним данным, там упало 147 деревьев.

В прогнозе на вечер 19 мая снова гроза с сильными порывами ветра, ливни и град.