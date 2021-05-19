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Упавшее на проезжую часть дерево придавило три машины в Кировском районе

В Петербурге упавшее дерево накрыло три автомобиля

Три автомобиля оказались под деревом, не выдержавшим натиска бушующей в Петербурге стихии 19 мая.

Как сообщают читатели «Фонтанки», инцидент произошёл на пересечении улицы Подводника Кузьмина и Народного Ополчения. Информация о пострадавших уточняется.

Фото: читательница Светлана
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По данным комитета по благоустройству, бушевавшая вечером 18 мая гроза повалила 261 дерево. Больше всего пострадали зеленые насаждения в Приморском районе. По последним данным, там упало 147 деревьев.

В прогнозе на вечер 19 мая снова гроза с сильными порывами ветра, ливни и град.

Фото: читательница Светлана

Накануне вечером, 18 мая, в городе бушевала непогода. Ветер обрывал провода, падали светофоры и части балконов. Как рассказывала «Фонтанка», сорвало конструкции козырька ресторана возле метро «Пионерская». Деревянные перекладины сложились как спички, а металлические листы упали на людей, которые прятались от грозы. По словам очевидцев, один из листов упал на женщину, которая закрыла собой детей. Когда ее достали, она была вся в крови.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что в результате обрушения пострадали четыре человека. Госпитализировали 67-летнюю женщину и 9-летнего ребенка. Помощь также оказывали 17-летнему парню и 28-летней женщине, которые были направлены на амбулаторное лечение.

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