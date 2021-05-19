Работу сотрудников экстренных служб в центре Петербурга застал фотокорреспондент «Фонтанки» около пяти вечера 19 мая. Подняться на верхотуру их заставила надвигающаяся на город стихия.
Сильный ветер частично оторвал лист кровельного железа с крыши дома 60 на Невском проспекте. Судя по фотографиям, по указанному адресу прибыли сотрудники городского управления МЧС. Им предстоит зафиксировать небезопасный участок кровли. Тротуар на время проведения ремонтных работ огородили лентой для безопасности пешеходов.
По прогнозам синоптиков, очередной удар стихии обрушится на Петербург уже сегодня вечером — ожидаются грозы, ливень, град и усиление ветра до 20 метров в секунду.
автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»