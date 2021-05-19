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Стихия на подходе. Сильный ветер попытался отправить в полёт лист железа на Невском

На Невском проспекте в Петербурге ветер сорвал кусок кровли

Работу сотрудников экстренных служб в центре Петербурга застал фотокорреспондент «Фонтанки» около пяти вечера 19 мая. Подняться на верхотуру их заставила надвигающаяся на город стихия.

Сильный ветер частично оторвал лист кровельного железа с крыши дома 60 на Невском проспекте. Судя по фотографиям, по указанному адресу прибыли сотрудники городского управления МЧС. Им предстоит зафиксировать небезопасный участок кровли. Тротуар на время проведения ремонтных работ огородили лентой для безопасности пешеходов.

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По прогнозам синоптиков, очередной удар стихии обрушится на Петербург уже сегодня вечером — ожидаются грозы, ливень, град и усиление ветра до 20 метров в секунду.

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Накануне, 18 мая, ветер в Петербурге обрывал провода, падали светофоры и части балконов. Как рассказывала «Фонтанка», сорвало конструкции козырька ресторана возле метро «Пионерская». Деревянные перекладины сложились как спички, а металлические листы упали на людей, которые прятались от грозы. По словам очевидцев, один из листов упал на женщину, которая закрыла собой детей. Когда ее достали, та была вся в крови.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что в результате обрушения пострадали четыре человека. Госпитализировали 67-летнюю женщину и 9-летнего ребенка. Помощь также оказывали 17-летнему парню и 28-летней женщине, которые были направлены на амбулаторное лечение. После случившегося возбуждено уголовное дело.

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