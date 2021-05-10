Дайджест майских событий. Что вы пропустили на весенних «каникулах»

В Петербурге в этом году не было традиционного Первомая. Кто-то по примеру коммунистов «переехал» в соседнюю Ленобласть. В европейских городах праздник прошел не так мирно и перетекал в столкновения демонстрантов с полицией.

Православные в Петербурге и по всей России встретили 2 мая Пасху. А бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян признал получение взятки за «Газпром Арену», но есть сомнения, что он получил деньги. «Зенит» впервые в истории выиграл третье «золото» подряд. Как поздравляли петербургский клуб с победой — смотрите тут.

На проспекте Энгельса 3 мая снесли незаконный бизнес-центр. Двухэтажное здание возвели самовольно. А спустя пару дней чиновники зачистили от незаконной торговли пять районов города, в том числе, и Дворцовую площадь. Мужчину, который под камерами ранил ножом школьницу на Петроградской стороне, нашли и арестовали. Он обвиняется в покушении на убийство. Политическое пространство Петербурга в мае всколыхнул глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. Еще недавно считалось, что дальнейший путь «хозяина» Мариинского дворца предрешили — в Госдуму. Однако депутат неделю спустя после подачи заявления на думские праймериз заявился также на внутрипартийное голосование по выдвижению в ЗакС. Возложение цветов на Пискаревском кладбище 8 мая не обошлось без неприятного сюрприза. Приехавшие утром горожане не смогли попасть на мемориал. Сотрудники полиции велели ждать, пока закончится официальное мероприятие. В этом время там находились сотрудники Смольного. А в Кронштадте закрасили блокадное граффити, что возмутило петербуржцев. Зато на Витебском вокзале прошел парад паровозов.

В лесах Омской области на пару суток потеряли главу регионального Минздрава Александра Мураховского, который уехал с охотничьей базы около деревни Поспелово вечером 7 мая. Его квадроцикл нашли через два дня, а чиновника — только 10-го, он сам вышел к людям у села Баслы. В Британской королевской семье разразился скандал, связанный с Россией. Двоюродный брат королевы Елизаветы II принц Майкл Кентский, который, кстати, говорит по-русски и даже награжден орденом дружбы, пытался торговать возможностью познакомиться с окружением Владимира Путина. Услуга оценивалась в 10 тысяч фунтов. Российские миллиардеры и компания «Роснефть» подали в лондонские суды несколько исков. Все — к издательству HarperCollins и писателю Кэтрин Бэлтон из-за книги «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад». Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства. В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, который запрещает публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии, а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме последней.